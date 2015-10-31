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۹ آبان ۱۳۹۴، ۲۳:۲۶

الجبیر: امیدوارم بحران یمن مراحل پایانی را سپری کند

الجبیر: امیدوارم بحران یمن مراحل پایانی را سپری کند

وزیر خارجه عربستان درخصوص پایان بحران یمن در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان در نشست سالانه امنیتی منامه ابراز امیدواری کرد بحران یمن مراحل پایانی خود را سپری کند.

وی ضمن کتمان شکست مکرر ائتلاف ضد یمن به رهبری عربستان در تجاوز به یمن، مدعی شد: پس از سلسله پیروزی های ائتلاف، امید است که بحران یمن به پایان برسد.

الجبیر در حالی انقلاب مردمی یمن را کودتا توصیف کرد که با گذشت حدود هشت ماه از آغاز تجاوز عربستان و همپیمانانش به یمن ده ها هزار غیر نظامی یمنی شهید و زخمی شده و زیرساخت های شهری و همچنین بسیاری از آثار باستانی این کشور در حملات هوایی ائتلاف نابود شده است.

الجبیر همچنین در اظهاراتی مداخله جویانه درباره ایران مدعی شد: امیدوارم تهران پول های بلوکه شده ای را که پس می گیرد در راه توسعه و آبادانی کشورش به کار گیرد نه در اعمال سیاست های خصمانه.

وزیر خارجه عربستان پیشتر، در دیدار با همتای انگلیسی خود اعلام کرد: عملیات نظامی عربستان در یمن شاید در آینده نزدیک به پایان برسد.

کد مطلب 2954608

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