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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

با تلاش نیروهای انتظامی؛

۴۰ هزارقلم داروی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در مهرستان کشف شد

۴۰ هزارقلم داروی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در مهرستان کشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی مهرستان در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ۴۰ هزار قلم داروی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در عملیات شبانه پلیس این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ علیرضا یوسفی افزود: در راستای اجرای طرح پاکسازی و ارتقا امنیت حوزه استحفاظی، برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس تخصصی و یگان عملیاتی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با بدست آوردن اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال مقادیر معتنابهی داروهای غیر مجاز پاکستانی به وسیله چند دستگاه خودرو، پس از چند روز اقدام گسترده تخصصی و شبانه روزی، جمعه شب سه دستگاه خودرو وانت متعلق به اعضای این باند را در محورهای فرعی شهرستان مهرستان شناسایی کردند.

سرهنگ یوسفی بیان کرد: پس از شناسائی محل تردد این خودروها بلافاصله تیم های تخصصی و عملیاتی پلیس به منطقه اعزام شده که رانندگان این خودروها به محض مشاهده ماموران با به جا گذاشتن خودروها با استفاده از تاریکی شب و کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی مهرستان گفت: ماموران انتظامی در این عملیات ۴۰ هزار قلم داروی قاچاق و غیرمجاز پاکستانی شامل قرص، شربت و آمپول را به ارزش سه میلیارد ریال را کشف کردند.

کد مطلب 2954616

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