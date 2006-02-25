/ گزارش خبري تحليلي مهر/ سفر ناكام ملكه جنگ به خاورميانه

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كاندوليزا رايس در سفر چند روزه خود به خاورميانه با مقامات كشورهاي مصر،عربستان سعودي و امارات متحده عربي ديدار كرد و همچنين در ابوظبي با تمامي همتاهاي خود در شش اميرنشين شوراي همكاري خليج فارس ملاقات و به بحث و مذاكره پرداخت. رايس همچنين در ادامه سفر خود ديداري غيرمنتظره از لبنان به منظور اعلام حمايت كشورش از اكثريت سياسي فعلي در اين كشور به عمل آورد.

كاندوليزا براي دروغ هاي خود نيز قسم ياد مي كند

"سعود الفيصل" وزير امور خارجه عربستان سعودي در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با رايس اظهار داشت: عربستان به كمك هاي مالي خود به دولت خودگردان فلسطين و حتي به دولتي به رهبري حماس ادامه خواهد داد.

وزير خارجه آمريكا نيز در اين كنفرانس از اين مسئله كه كمك هاي انسان دوستانه به فلسطينيان ادامه دارد، اظهار خرسندي نمود.

شاهزاده فيصل پرسيد: چطور مي توان بين كمك هاي بشردوستانه و غير آن فرق قائل شد؟ فلسطينيان به دو چيز نياز دارند يكي بازسازي و ديگري كمك هاي بشردوستانه و ما به كمك به آنها ادامه خواهيم داد.

همچنين در نشست رايس با اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، طرفين بر ضرورت برقراري صلح عادلانه و فراگير در خاورميانه و پايبندي به روند صلح با تمام نيازهايش و عاري كردن منطقه از سلاحهاي هسته اي، مبارزه با تروريسم، حمايت از ثبات در لبنان و تشكيل دولتي با شركت همه طيف ها در عراق تاكيد كردند.



در نشست ابوظبي، شيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان" وزير امور خارجه امارات، "نزار عبيد مدني" وزير مشاور در امور خارجي عربستان سعودي، "يوسف بن علوي" وزير مشاور در امور خارجي عمان، "خالد بن احمد بن محمد آل خليفه" وزير امور خارجه بحرين، "محمد صباح السالم الصباح" معاون نخست وزير و وزير امور خارجه كويت، "احمد بن عبدالله المحمود" وزير مشاور در امور خارجي قطر و "عبدالرحمن بن العطيه" دبيركل شوراي همكاري خليج فارس شركت داشتند.

رايس در ديدار با نخست وزير لبنان

دراين نشست، رايس و اعضاي شوراي همكاري، با دوستانه توصيف كردن روابط دوجانبه، درباره همكاري موجود ميان دولت هاي عضو و آمريكا به بحث و تبادل نظر پرداختند و خرسندي خود را از سطح كنوني اين روابط ابراز كردند.



رايس و مقامات كشورهاي عضو شوراي همكاري ابراز عقيده كردند كه برقراري ثبات و شكوفايي در خاورميانه به سود منافع طرفين است و باعث تقويت صلح و امنيت جهاني خواهد شد.



مصر نيز اعلام كرد بايد فرصتي كافي به حماس براي ارزيابي وضعيت داده شود.

علاوه بر پيامدهاي ناگواري كه مي تواند تاخير در ارسال كمك هاي بين المللي براي مردم فلسطين داشته باشد، كشورهاي عرب از اين مسئله اظهار بيم كردند كه محاصره كردن دولت فلسطين عواقب خطرناكي خواهد داشت.

برنامه هسته اي ايران نيز در دستور كار رايس در سفر خود به كشورهاي خاورميانه قرار داشت.

تاكنون بسياري از مقامات آمريكايي با سفر به كشورهاي عرب منطقه خليج فارس و شركت در سمينارها و همايش هاي مختلف تلاش كرده اند به اشكال مختلف ديدگاه ها و نظرات مقامات اين كشورها را نسبت به ايران و برنامه صلح آميز هسته اي آن بدبين كنند و مدعي شوند كه اين برنامه خطرات عمده اي عليه امنيت اين منطقه دارد تا نگاههاي آنها را از زرادخانه هسته اي مخوف رژيم صهيونيستي منحرف كنند، اين در حالي است كه دبيركل اتحاديه عرب خواستار اقدام فوري بر ضد زرادخانه هاي هسته اي اسرائيل شده است.



ازنظر كشورهاي عربي، اين برنامه ها اگر بر مبناي مقاصد نظامي باشد خطرناك هستند، اما اسرائيل براي آنان كه داراي سلاح اتمي است يك خطر بالفعل به شمار مي رود.

رايس هفته گذشته در كنگره اعلام كرده بود: "براي مقابله با راه هاي نفوذ ايران به منطقه خليج فارس خواهد رفت."

وزير خارجه آمريكا تلاش مي كند تا از نفوذ گسترده ايران در خاورميانه جلوگيري كند و اخيرا نيز ايران را متهم كرد كه با سوريه و حزب الله لبنان شبكه اي موسوم به "بانك مركزي تروريسم" را تشكيل داده است.

اخيرا نيز دولت بوش از كنگره خواسته است مبلغ 75 ميليون ديگر را براي خرابكاري در ايران و پيشبرد اهداف توسعه طلبانه و سلطه طلبانه كاخ سفيد اختصاص دهد.

كاندوليزا رايس براي بالا بردن ارزش حمايت كشورش از لبنان به اين كشور سفر كرد. وي در اين سفر با كاردينال "نصرالله صفير" (Nasrallah Sfeir) اسقف اعظم ماروني هاي لبنان ديدار كرد.

وزير خارجه آمريكا در ديدار با نصرالله صفير

وزير خارجه آمريكا همچنين در اين سفر با برخي مقامات لبنان مانند "سعد حريري" رئيس فراكسيون اكثريت در پارلمان لبنان، "وليد جنبلاط" رهبر درزي هاي لبنان، "فواد سنيوره" نخست وزير( كه از مخالفان دولت سوريه به شمار مي روند) ديدار و گفت وگو كرد و البته با نبيه بري رئيس مجلس اين كشور هم تلفني گفتگو كرد، رايس نيز مانند ديگر مقامات غربي، با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان ديدار نكرد.

وزير خارجه آمريكا همچنين يادآور شد كه قطعنامه 1559 شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار است به ويژه در رابطه با خلع سلاح شبه نظاميان همچون "حزب الله" و فلسطينيان به اجرا گذاشته شود.

ديدار رايس با حريري و جنبلاط

پس از پيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين در انتخابات پارلماني فلسطين، غرب و تل آويو براي تحت فشار قراردادن اين جنبش تنها راه همكاري ها با آن را به رسميت شناختن اسرائيل و به زعم خودشان دست برداشتن از خشونت ها (مقاومت )و پايبندي به توافقات بين تشكيلات خودگردان فلسطين و تل آويو عنوان كرده اند.

حماس در انتخابات پارلماني فلسطين با كسب 74 كرسي ازمجموع 132 كرسي توانست پيروزي چشمگيري دراين انتخابات به دست آورد.

به هرحال پاسخ قاطع عربستان و مصر به فرستاده ويژه بوش به اينكه همچنان برخلاف خواسته آمريكا، به كمكهاي خود به ملت فلسطين و منتخبان آن يعني جنبش حماس ادامه خواهد داد،شكست مفتضحانه اي براي دستگاه ديپلماسي آمريكا مي تواند باشد كه نتوانست حتي متحدان هميشگي خود را در منطقه خاورميانه با فشارها و خواسته هاي خود همراه كند.