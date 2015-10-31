نقص فنی عامل سقوط هواپیمای روسی در سینا بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «حسام القاویش» سخنگوی رسمی دولت مصر اعلام کرد: شواهد اولیه و بازرسی های انجام شده از محل سقوط هواپیمای روسی در سینا بر فرضیه عدم وجود شبهه تروریستی در خصوص علت این حادثه صحه می گذارد.

وی تاکید کرد: سقوط هواپیمای روسی بر اثر نقص فنی صورت گرفته است و به خانوداه های قربانی غرامت پرداخت خواهد شد.

القاویش همچنین تاکید کرد: «شریف اسماعیل» نخست وزیر مصر به همراه وزارت هواپیمایی شهری و گروههای کارشناسی مصری و روسی در حال بررسی محتویات جعبه سیاه هواپیمای روسیه هستند.

از سوی دیگر منابع مصری از کشف دومین جعبه سیاه هواپیمای روسی خبر دادند.

نخست وزیر مصر نیز پیشتر از یافتن جسد 129 قربانی هواپیمای روسی خبر داد.

این در حالی است که سخنگوی شرکت هواپیمایی که در صحرای سینا سقوط کرده است دلایلی را بر رد خطای انسانی اعلام کرده است، اما برخی رسانه ها بر «نقص فنی» به عنوان علت سقوط تأکید می کنند.

به گزارش مهر، خبرگزاری المیادین همچنین اعلام کرد که گروه تکفیری-صهیونیستی داعش مسؤلیت ساقط کردن هواپیمای مسافربری روسیه را بر عهده گرفته است.

تا کنون این خبر توسط سایر خبرگزاری ها و یا خبرگزاری های وابسته به روسیه تأیید نشده است.

این هواپیما با ۲۱۴ مسافر روس تبار و ۳ اوکراینی در صحرای سینا سقوط کرده بود. از ۲۱۷ مسافر، ۱۳۸ نفر زن، ۶۲ مرد و ۱۷ کودک بودند که همگی کشته شده اند. همچنین ۷ نفر نیز از کارکنان کادر پروازی هواپیما بودند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با صدور پیام تسلیتی به خانواده قربانیان این حادثه، روز اول نوامبر را عزای عمومی اعلام کرد.