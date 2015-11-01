آلمان همکاری اطلاعاتی با آمریکا را محدود کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آلمان تصمیم گرفته است همکاری های خود با سازمان امنیت ملی آمریکا را محدود کند.

سال گذشته اخباری مبنی بر شنود مکالمات تلفنی مقامات و شهروندان آلمان و اروپایی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر شده بود که با واکنش شدید مقامات این کشور روبرو شد.

کریستین ویرتز، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که برلین در آینده قوانین سرسختانه‌ای درباره همکاری سرویس فدرال اطلاعات آلمان با آژانس امنیت ملی آمریکا اعمال خواهد کرد.

این اقدامات پس از این اعلام شد که بازرس ویژه انتخاب شده از سوی دولت آلمان در آخرین گزارش خود ادعا کرد که سرویس فدرال اطلاعات آلمان درباره متحدان اروپایی این کشور برای آژانس امنیت ملی آمریکا جاسوسی می ‌کند.

آلمان می گوید آژانس امنیت ملی آمریکا لیست بلندی از دولت ها و سازمان های اروپایی در اختیار دارد که هر روز از آنها جاسوسی می کند.

در سال 2013 انتشار اطلاعات جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از شهروندان اروپایی ازسوی ادوارد اسنودن جنجال های بسیاری در رسانه های اروپایی ایجاد کرده بود.

در این خبرها آمده بود آمریکایی ها حتی مکالمات خصوصی مقامات ارشد آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را هم شنود می کردند.