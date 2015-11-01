۷۲ شهید و بیش از ۲۲۰۰ زخمی طی یک ماه گذشته در فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار قربانیان خشونت های رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته در فلسطین به ۷۲ شهید و ۲۲۷۰ زخمی می رسد.

بر اساس بیانیه ای که وزارت بهداشت فلسطین در همین خصوص منتشر کرده است؛ نظامیان رژیم صهیونیستی طی یک ماه اخیر ۵۲ فلسطینی را در کرانه باختری، ۱۷ فلسطینی در نوار غزه، و یک نفر دیگر در اراضی ۴۸ را به شهادت رسانده اند.

در میان شهدا ۱۵ کودک از جمله یک نوزاد هشت ماهه وجود دارد.

این وزارتخانه همچنین از ۲۰۰ مورد، حمله به کادر پزشکی و خودروی آمبولانس از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی در زمان امداد رسانی به مجروحان فلسطینی خبر داد.