به گزارش خبرگزاري "مهر" پايگاه اينترنتي اوروكنت uruknet ، كه يكي از پايگاه هاي خبري معتبر درباره اخبار داخل عراق است نوشت اهالي سامراء به حرم مطهر امامان هادي و حسن عسكري عليهما السلام به عنوان مكاني مقدس و نه مكاني متعلق به شيعيان بلكه آن را هويت وجودي شهر و باعث افتخار اهالي مي دانند و بر اين باورند كه شواهد موجود حكايت از دخالت نيروهاي آمريكايي در اين انفجارها دارد.

بر اساس اين گزارش دو تن از شاهدان اين مطلب را تائيد مي كنند .

شاهد اول مي گويد :" ما درمنطقه اي درنزديكي مسجد زندگي مي كنيم و مي توانم از آنچه كه قبل از بمب گذاري اتفاق افتاد اطلاعات دقيقي بدهم" .

وي افزود :" روز قبل از انفجار درسامراء منع آمد و شد برقرار بود كه از ساعت 20 تا 6 صبح فردا طول مي كشد، شب قبل از بمب گذاري در حرم مطهر و درست زماني كه هوا رو به تاريكي بود فعاليت هاي غيرعادي از سوي نگهبانان آمريكايي در اطراف حرم مشاهده مي شد و من خود شنيدم كه خودروهاي آمريكايي ها و نيروهاي انتظامي عراق تمام شب تا صبح روز فردا در اطراف حرم در رفت آمد بود ".

به گزارش "مهر" پايگاه اينترنتي اوروكنت uruknet مي افزايد: خادمان حرم مطهر حضرت امام هادي و امام حسن عسگري عليهما السلام گفته اند كه 4 تن كه ملبس به يونيوفورم پليس عراق بودند چشم هاي آنان را بسته و بمب ها را در حرم كار گذاشته اند.

شاهد دوم كه خود را "محمود الثمري"Muhammad Al-Samarrai معرفي مي كند در پاسخ به اين سؤال كه تروريست ها چگونه وارد منطقه شدند (منطقه اي كه معمولاً در محاصره سربازان آمريكايي است) و چگونه وارد حرم شده و بدون اينكه پليس آنها را دستگير كند از منطقه گريخته اند، مي گويد: " من نزديك حرم صاحب يك كافي نت هستم و آن شب به علت نا امني و احتمال سرقت كامپيوترهايم در كافي نت خوابيدم .ساعت 30/8 عصر نيروهاي پليس ونظاميان آمريكايي از من خواستند تا در مغازه بمانم و آنجا را ترك نكنم ، نيم ساعت بعد آنان منطقه را ترك كردند و دو ساعت پس از اين ماجرا آمدند و در منطقه شروع به گشت زني كردند. ساعت 6 صبح روز بعد نيروهاي پليس ناحيه را ترك كردند و نيم ساعت بعد نيز آمريكايي ها آنجا را ترك كردند و راس ساعت 40/6 دقيقه اولين انفجار صورت گرفت و يك دقيقه بعد نيز انفجار دوم روي داد".

بر اساس اين گزارش اين شاهد همچنين تائيد مي كند كه منع آمد و شد در ساعت 8 عصر شروع شد و تا 6 صبح ادامه داشته است يعني فاصله زماني كه تروريست ها براي منفجر كردن حرم مطهر مشغول عمليات بوده اند .