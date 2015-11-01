افزایش احتمال ابتلا به سرطان در افراد دچار یبوست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «لارن گرسون»، از مرکز درمانی پاسفیک کالیفرنیا می گوید: «منظور از یبوست در مورد افرادیست که در زمان دفع مزاج تقلای زیادی می کنند و یا فاصله بین دو عمل دفع آنها بسیار زیاد است که گاهی چند روز و حتی هفته ها یا بیشتر طول می کشد. این افراد نیاز به آزمایشات درمانی دارند حتی اگر عوارضی شبیه خونریزی، کم خونی یا کاهش وزن نداشته باشند.»

گرسون و همکارانش اطلاعات مربوط به ۱۲۸۳۸ فرد بزرگسال در رده سنی ۱۸ تا ۵۰ سال را که به خاطر این مشکل از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ تحت درمان بودند، مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که خطر ابتلا به بیماری هایی نظیر ورم روده بزرگ، سرطان روده بزرگ، سرطان معده و التهاب دیورتیکول در افراد با یبوست شدید نسبت به کسانی که این مشکل را ندارند به مراتب بیشتر است.