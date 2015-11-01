۱۵۰ اثر تاریخی در دشتی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه درنشست با مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بر لزوم حفظ و نگه داری آثار تاریخی تاکید کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم درحفظ و نگه داری این آثارتلاش کنیم و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

وی با اشاره به اینکه صنعت عبا بافی دشتی ثبت شود، ادامه داد: عبا بافی دشتی صنعت دستی خاصی است که از سایر صنایع به لحاظ استفاده از مواد خاص متمایز کرده است.

مهرجو بیان کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل گردشگری که در این شهرستان وجود دارد می توان در بخش اقتصادی ایجاد شغل کرد و با حداقل سرمایه گذاری بهترین بهره را از آن برد.

وی از اختصاص۱۱ میلیارد ریال به پروژه های میراث فرهنگی خبر داد و گفت: یکی از پروژه های خوبی که در سال گذشته آغاز شد پارک موزه محمد خان دشتی بود که از مطالبات عمومی و درخواست های مکرر مردم بوده است.

مهرجو روند فیزیکی این پروژه را مطلوب عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون اعتبارات خوبی به این پروژه اختصاص داده شده که امیدواریم هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

فرماندار شهرستان دشتی همچنین از تامین اعتبار برای یادمان مفاخر فرهنگی دشتی خبر داد و تصریح کرد: بزودی یادمان فایز و آیت الله سید علی نقی میانخره ای در شهرستان با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان احداث خواهد شد.

وی خواستار تامین اعتبار برای قلعه داراب خان به عنوان یک اثر تاریخی در شهر شنبه و تامین اعتبار راه عمارت شیرینه و بنگه شد.

وی اضافه کرد: شهرستان دشتی کمترین تخریب در آثار تاریخی دارد که این موضوع نشان از اهمیت و ارزش آثار در نزد مردم دارد.