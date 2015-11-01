مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته جشنواره اختصاصی برای نشریات دانشجویی دانشگاه تهران نداشتیم که امسال با برنامه ریزی های صورت گرفته و نخستین جشنواره نشریات دانشجویی در این دانشگاه برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: نشریات برگزیده در این جشنواره طی مراسمی معرفی و تقدیر می شوند و مورد حمایت مادی و معنوی قرار خواهند گرفت.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: رویکرد ما توسعه نشریات دانشجویی و فضای گفتمان است و در این راستا برنامه های مختلفی از جمله آموزش اعضای تحریره نشریات دانشجویی در دستور کار است.

سرسنگی بیان کرد: برنامه داریم دوره های تخصصی و ویراستاری، صفحه بندی و تولید اخبار را برای اعضای تحریره نشریات دانشجویی برگزار کنیم تا نشریات دانشجویی این دانشگاه با سطح کیفی مطلوبی منتشر شود.

وی گفت: همچنین برنامه داریم دوره های بازدید از خبرگزاری ها و مطبوعات مختلف را برای اعضای نشریات دانشجویی برگزار کنیم تا این افراد از نزدیک با فضای رسانه ای کشور آشنا شوند.