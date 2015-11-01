  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۸:۵۰

معاون فرهنگی دانشگاه تهران:

دانشگاه تهران جشنواره نشریات دانشجویی برگزار می‌کند

دانشگاه تهران جشنواره نشریات دانشجویی برگزار می‌کند

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه تهران امسال برگزار می شود که درحال داوری نشریات هستیم.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در گذشته جشنواره اختصاصی برای نشریات دانشجویی دانشگاه تهران نداشتیم که امسال با برنامه ریزی های صورت گرفته و نخستین جشنواره نشریات دانشجویی در این دانشگاه برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: نشریات برگزیده در این جشنواره طی مراسمی معرفی و تقدیر می شوند و مورد حمایت مادی و معنوی قرار خواهند گرفت.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: رویکرد ما توسعه نشریات دانشجویی و فضای گفتمان است و در این راستا برنامه های مختلفی از جمله آموزش اعضای تحریره نشریات دانشجویی در دستور کار است.

سرسنگی بیان کرد: برنامه داریم دوره های تخصصی و ویراستاری، صفحه بندی و تولید اخبار را برای اعضای تحریره نشریات دانشجویی برگزار کنیم تا نشریات دانشجویی این دانشگاه با سطح کیفی مطلوبی منتشر شود.

وی گفت: همچنین برنامه داریم دوره های بازدید از خبرگزاری ها و مطبوعات مختلف را برای اعضای نشریات دانشجویی برگزار کنیم تا این افراد از نزدیک با فضای رسانه ای کشور آشنا شوند.

کد مطلب 2954678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها