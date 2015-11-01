برنامه یک دانشگاه برای دانشجویان سیگاری

فخرالدین اصغری آقمشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این موضوع که برخی افراد می گویند ما نسبت به سیگار کشیدن دانشجویان در محیط این دانشگاه بی تفاوت هستیم دروغ کذب است.

وی تاکید کرد: اگر دانشجویی اقدام به کشیدن سیگار در محیط دانشگاه کند به وی تذکر می دهیم و اگر این نوع رفتار وی ادامه یابد دانشجو به کمیته انضباطی فرستاده خواهد شد.

رئیس دانشگاه مازندران با بیان اینکه معاونت فرهنگی این دانشگاه برنامه های مختلفی برای پیشگیری از شیوع سیگار دارد، گفت: دانشگاه در زمینه سیگار کشیدن دانشجویان حساس است و حراست نیز در این زمینه فعال است.

رئیس دانشگاه مازندران تاکید کرد: مشکل دانشگاه ها تنها مسئله سیگار نیست و موضوع بالاتر از این مسئله است و در این راستا نیز دانشگاه و حراست دانشگاه حساس هستند و افراد را شناسایی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از دانشجویان دانشگاه مازندران از سیگار کشیدن برخی دانشجویان در محیط های این دانشگاه شکایت داشتند و این درحالی است که طبق گفته آنها حراست این دانشگاه واکنشی نسبت به این موضوع نشان نمی دهند و به راحتی از کنار بروز این نوع رفتارها در محیط دانشگاه عبور می کند.