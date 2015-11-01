خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: یکی از این مناطق مهم حفاظت‌شده استان فارس «هرمود» در لارستان است. این منطقه در ۴۰ کیلومتری شرق لارستان در جنوب شرق فارس و جنوب رشته‌کوه‌های زاگرس قرارگرفته است.

هرمود در مرز فارس و هرمزگان قرارگرفته و به علت شرایط اکولوژیکی و اقلیمی گرم و خشک، از گونه‌های گیاهی و جانوری خاص مناطق گرمسیری همچون قوچ لارستان، جبیر، هوبره و گربه شنی و... میزبانی می‌کند.

کوچک‌ترین قوچ دنیا نیز در هرمود لارستان زندگی می‌کند که در سال ۵۳ به علت اهمیت حضور این‌گونه حدود ۱۵۰ هزار هکتار از منطقه به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافت.

این نوع قوچ فقط در هرمود لارستان یافت می‌شود که زیستگاه آن حدود هفت هزار هکتار است. این قوچ در دامنه کوه‌های کم ارتفاع زیست می‌کند و جفت‌گیری آن نیز از اوایل مهرماه آغاز شده و تا فروردین‌ماه نیز زایمان می‌کند.

این نوع قوچ جزو گونه‌های آندمیک محسوب می‌شود و جثه ریزی نیز دارد. این قوچ دارای وزنی حدود ۴۰ کیلوگرم است و شاخ‌های آن نیز بیش از ۷۵ سانتیمتر نیست.

در جریان سرشماری پاییزه سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۶۴ رأس قوچ و میش لارستان، ۴۴۹ رأس کل و بز و ۱۶۳ رأس جبیر در این منطقه مشاهده‌شده است.

قوچ لارستان این روزها بدون مشکل ناشی از تغذیه در حال زندگی بوده و زادوولد به نسبت مناسبی هم دارد اما تنها نگرانی از ناحیه شکارچیان است.

حضور شکارچیان یک زنگ خطر دائمی برای تمام زیستمندان مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست است که کارشناسان معتقدند با تزریق اعتبارات و تقویت پاسگاه‌های محیط‌بانی می‌توان این خطر را نیز برطرف شود.

مدیرکل محیط‌زیست استان فارس بابیان اینکه قوچ لارستان ریزترین قوچ دنیا به‌حساب می‌آید و به آن قوچ مینیاتوری نیز می‌گویند، به خبرنگار مهر گفت: این‌گونه از محدود گونه‌هایی است که فقط در لارستان وجود دارد و در هیچ جای دنیا نمی‌توان آن را دید.

حمزه ولوی ادامه داد: وسعت این منطقه زیاد و تعداد ماموران محیط‌زیست نیز کم است و بیشتر از این نمی‌توان از حیات‌وحش منطقه حفاظت کرد به همین خاطر شکارچیان تاحدودی زندگی قوچ‌ها را به مخاطره انداخته‌اند.

وضعیت زیست قوچ مینیاتوری و تعداد آن بسیار خوب است و حتی در برخی از سال‌ها با افزایش تعداد روبه‌رو بوده است وی با اشاره به اینکه باوجود وسعت زیاد و کمبود نیرو برای حفاظت ازاین‌گونه اقدامات مناسبی از سوی محیط‌زیست انجام‌شده، بیان کرد: اما بااین‌وجود همواره شکارچیان در کمین این‌گونه نادر بوده و حیات آن‌ها را به مخاطره انداخته‌اند.

مدیرکل محیط‌زیست استان فارس با تأکید بر اینکه برای افزایش نیرو باید اعتباراتی تخصیص یابد، اظهار داشت: باوجود کمبود نیرو در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان اما بازهم وضعیت این‌گونه و تعداد آن بسیار خوب است و حتی در برخی از سال‌ها با افزایش تعداد روبه‌رو بوده است.

ولوی بیان کرد: تنها مشکلی که برای این‌گونه آندمیک وجود دارد شکار است که با افزایش نیرو می‌توان محل امن‌تری را برای این‌گونه ایجاد کرد.

وی در خصوص علوفه حیات‌وحش این منطقه گفت: به‌واسطه بارندگی‌های به نسبت مناسبی که در مدت اخیر به‌ویژه سال گذشته داشتیم، منطقه ازنظر پوشش گیاهی و علوفه با مشکلات زیادی مواجه نیست اما شکارچیان حیات کوچک‌ترین قوچ دنیا را در معرض خطر قرار داده است.

مدیرکل محیط‌زیست فارس تأکید کرد: البته اگر حیات‌وحش این منطقه برای تأمین علوفه خود مشکلی داشته باشند به‌صورت دستی برای آن‌ها علوفه در منطقه توزیع می‌شود.

یک کارشناس حوزه محیط‌زیست نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر وضعیت زادوولد کوچک‌ترین قوچ دنیا در منطقه لارستان خوب بوده و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

علمدار علمداری افزود: طی مدت اخیر اقدامات زیادی برای حمایت ازاین‌گونه شاخص در منطقه انجام شد به‌گونه‌ای که شاهد افزایش زادوولد کوچک‌ترین قوچ دنیا هستیم.

وی با تأکید بر اینکه باوجود شکارچیان این زیستگاه محل امنی برای قوچ مینیاتوری است، اظهار داشت: این‌گونه از گونه‌های منحصربه‌فرد است به همین دلیل از حساسیت زیادی برخوردار بوده و باید برای افزایش زادوولد و حفاظت از آن اقدامات مؤثری انجام شود.

این کارشناس حوزه محیط‌زیست افزود: درگذشته با انجام تحقیقات بر روی کروموزوم این‌گونه مشخص‌شده که کوچک‌ترین قوچ دنیا است و البته بازهم نیاز به مطالعات بیشتری در خصوص این‌گونه منحصربه‌فرد است.

علمداری در خصوص تأمین علوفه این‌گونه گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه اجازه ورود به دام‌های دیگر داده نمی‌شود قوچ مینیاتوری و دیگرگونه‌هایی که در این منطقه هستند برای تأمین علوفه خود مشکلی ندارد.

وی تأکید کرد: تنها مشکل این‌گونه منحصربه‌فرد وجود شکارچیان است که باید در این خصوص با تقویت پاسگاه و افزایش نیرو شرایط را برای شکارچیان از بین برد.