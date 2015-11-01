دولت روسیه می تواند تیم تحقیقاتی به مصر اعزام کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دادستانی کل مصر اعلام کرد که دولت روسیه می تواند یک تیم تحقیقاتی برای تحقیق درباره سقوط هواپیمای مسافربری مسکو در صحرای سیناء به مصر اعزام کند.

صبح روز گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس ۳۲۱ خطوط هوایی روسیه با ۲۲۴ سرنشین در صحرای سینای مصر سقوط کرد.

این هواپیما که متعلق به شرکت «کوگالیماویا» روسیه بوده است، ۲۳ دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه شرم‌الشیخ مصر، در منطقه «حسنه» در مرکز صحرای سینا دچار سانحه شد و سقوط کرد.

در همین رابطه گروه تروریستی داعش مسئولیت سقوط هواپیمای روسیه را برعهده گرفته است این در حالی است که وزیر حمل و نقل روسیه در واکنش به این اقدام ادعای تروریست ها را بی پایه و اساس خواند.