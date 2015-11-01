فرادید نوشت: بخش شمالی بزرگترین گورستان مرکز فیلیپین بیشتر شبیه یک روستای کوچک است که جمعیتی در حدود ۱۰.۰۰۰ نفر دارد. زمان دقیق ساخته شدن این گورستان مشخص نیست اما احتمالا به گذشتهها برمیگردد از آنجا که بعضی از ساکنین خانه خود را از اجدادشان به ارث بردهاند و اتفاقی خانهشان را ترک کردهاند، اما بیشتر جمعیت ساکن حال حاضر آنجا افرادی هستند که از در این شهر بزرگ نتوانستهاند جایی برای ادامه زندگی بیابند.
به غیر از فروشگاه و رستوران ساکنین این قبرستان از راه کار برای گورستان کسب روزی میکنند. در مراسم عزاداری نوجوانها تابوت را حمل میکنند و ۵۰ پزو دستمزد میگیرند مردان بالغ آرمگاهها را میسازند یا تعمیر میکنند، زنها هم کار مراقبت و تمیز کردن گورستان را به عهده دارند.
بچهها تکههای کوچک فلزی و پلاستیکی یا مواد بیارزشی مثل آن را برای فروش میگذارند. با وجودی که به نظر میرسد که مردم این گورستان افراد بینوایی باشند اما آنها زندگی خوبی دارند. افراد زیادی با شغلهای مختلف مانند خیاط، آرایشگر و حتی معلم مدرسه در این گورستان زندگی میکنند.
«عزرا آکایان» عکاس رویترز بهتازگی به این گورستان رفته و از زندگی در آن عکاسی کرده است.
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