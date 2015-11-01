بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با آلودگی هوای اصفهان اظهار داشت: امسال روند خوبی در ارتباط با کاهش آلودگی هوای اصفهان شاهد بودیم به گونه‌ای که در هفت ماه سال شاهد کاهش سه برابری این آلودگی‌ها نسبت به سال ۹۲ بودیم که بخش عمده‌ا‌ی از آن به تعطیلی بخش مازوت سوز دو نیروگاه اصفهان مربوط می شود.

وی افزود: طبق محاسبات امور آزمایشگاه‌های محیط زیست، این نیروگاه‌ها در شبانه روز تنها ۹۰۰ تن ترکیبات گوگردی شاملSo۲ تولید می کردند که لازم به ذکر است So۲ گازی ناپایدار است و در مجاورت با رطوبت به باران اسیدی مبدل می شود.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست اصفهان با اشاره به اینکه از اسفندماه سال ۹۲ سوخت نیروگاه ها به سمت مازوت رفت، بیان داشت: در تیرماه ۹۳ برای اینکه امکان برگشت نباشد تمام مشعل های مازوت سوز نیروگاه ها پلمب شد که خود من بر پلمب تک تک جایگاه های مازوت سوز در نیروگاه های اصفهان نظارت داشتم.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که به جای پلمب مخازن محل سوخت مازوت را بستیم چراکه امکان بازگشایی طول و انتهای مسیر وجود داشت و بر این اساس با اطمینان می گویم که از اسفند ۹۲ تاکنون ۱۰ درصد سوخت دو نیروگاه کاملا به شکل گازی است هرچند که محدودیت‌های فنی دارد و گاه این نیروگاه‌ها نیاز به قطع موقت گاز و استفاده از مازوت دارند که هنوز ما به آنها اجازه این کار را نداده ایم.

صادقیان تصریح کرد: با توجه به پیش بینی‌های قبلی که با گازی شدن این نیروگاه‌ها تاثیر ۱۹ تا ۲۰ درصدی در کاهش آلودگی هوای اصفهان شاهد خواهیم بود، با توقف مازوت سوزی این دو نیروگاه وضعیت کیفیی هوا همین درصد را اثبات کرد.

تاثیر ویژه تبدیل سوخت یورو ۲ به یورو ۴ در کنترل کیفی هوا

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست اصفهان با اشاره به اینکه همچنین تبدیل سوخت یورو ۲ به یورو ۴ نیز در ادامه برنامه های کارگروه جامع کنترل کیفی هوا در این امر تاثیر داشته است، ابراز داشت: اداره حفاظت محیط زیست اصفهان به شکل نامحسوس از جایگاه‌های بنزین نمونه گیری می کند و میزان گوگرد و مواد آروماتیک و بنزن برای بنزین یورو ۴ اندازه گیری می شود که باید به ترتیب کمتر از ۱۰ppm ، کمتر از ۳۵ درصد و کمتر ار یک درصد باشد.

وی ادامه داد: در موردهای آنالیز شده جایگاه‌های سوخت یکی دو بار میزان گوگرد، فراتر از حد استاندارد بود که این مسئله موردپیگیری قرار گرفت و مشکل رفع شد.

صادقیان با اشاره به اینکه پالایشگاه استان اصفهان در کشور مطرح است و محصولات استانهای دیگر نیز از اصفهان تهیه می شود، بیان داشت: به طور معمول بنزین‌های وارداتی برای شهرهایی است که کمبود بنزین تولیدی دارند و بر این اساس مسئله بنزین‌های بی‌کیفیت را در اصفهان نداشتیم.

وی اضافه کرد: پالایشگاه اصفهان در ابتدای کار در ۱۹ مهرماه ۹۳ امکان تولید سوخت یورو۴ را نداشت و در نتیجه بخشی از سوخت وارداتی با سوخت نیروگاه ترکیب شد تا استانداردهای لازم به دست آید.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست اصفهان با بیان اینکه از مهرماه ۹۳ باز هم جهشی در افزایش روزهای سالم در سال داشتیم، تصریح کرد: عامل مهمی که کیفیت هوای اصفهان را تحت تاثیر قرار داده بود ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (غیر قابل رویت با چشم) است که بیش از ۹۵ درصد روزها این ذرات باعث می شوند شاخص کیفی هوا در شرایط ناسالم یا بسیار ناسالم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این ذرات هم منشأ طبیعی و هم انسان ساز (بخش سوخت) دارند، گفت: بدین ترتیب با برنامه‌های یاد شده دو بخش اصلی تولید این ذرات مورد کنترل و مدیریت قرار گرفتند و طبیعی است که تعداد روزهای سالم در سال جاری به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

نیازمند سخت‌گیرانه تر کردن استاندارها برای دستیابی به هوای پاک هستیم

صادقیان ابراز داشت: البته هنوز نیاز است کارهای جدی‌تری در زمینه کاهش آلودگی هوای اصفهان انجام شود تا از افزایش روزهای سالم به سمت افزایش روزهای پاک برویم که این امر نیازمند سخت‌گیرانه‌تر کردن استانداردهای لازم در این زمینه است.

وی در پاسخ به این سوال که کاهش آلودگی هوا مشهود نیست، ابراز داشت: آمار نشان می دهد روند روزهای ناسالم کاهش یافته است که عامل اصلی این موضوع نیز همان دو اقدام اصلی است که انجام شده اما در زمینه محسوس نبودن کاهش آلودگی نیز تا حدی حق با شهروندان است چرا که همچنان کوره‌های آجرپزی، گچ، معادن، صنوف آلاینده شهری، ریخته‌گری هایی که در سطح شهر کار می کنند باید مورد توجه جدی قرار گیرند تا به جایگاه واقعی برسیم.