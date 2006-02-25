به گزارش خبرگزاري "مهر"، احمدي نژاد عصر شنبه پس از دريافت پيام رئيس جمهور چين، با اشاره به همكاري هاي فراوان و منافع مشترك ايران و چين در مسايل بين المللي گفت: ايران آماده سرمايه گذاري و مشاركت با چين درصنايع نفت، گاز و حمل و نقل است و چين مي تواند ظرف سالهاي آينده شريك اول تجاري ايران شود.
"لوگو آزنگ" معاون وزير امور خارجه جمهوري خلق چين نيز با اشاره به اينكه ايران و چين از كشورهاي مهم آسيايي هستند، رابطه با جمهوري اسلامي ايران را براي چين داراي اهميت فراوان دانست و بر لزوم افزايش روابط تجاري ايران و چين تاكيد كرد.
نظر شما