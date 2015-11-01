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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۸

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مریوان:

بیکاری از عوامل اصلی آسیب‌های اجتماعی در مریوان است

بیکاری از عوامل اصلی آسیب‌های اجتماعی در مریوان است

سنندج - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مریوان، بیکاری را یکی از عوامل اصلی بروز آسیب های اجتماعی در این شهرستان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ادمن شامگاه شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان مریوان بیان کرد: بیکاری یکی از مشکلات استان کردستان به ویژه مریوان است و این مهم باعث بروز مشکلات متعدد اجتماعی در جامعه می شود.

وی با اشاره به تصویب بانه - مریوان به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی، بیان کرد:  تصویب طرح منطقه آزاد اقتصادی به عنوان فرصت مناسبی برای رشد و توسعه مریوان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه تقویت بخش خصوصی و آماده نمودن زمینه و بستر حضور فعال این بخش در امر سرمایه گذاری یکی از راه حل های اساسی برای برون رفت از معضل بیکاری جوانان است افزود: بایستی با کاستن از بروکراسی های زاید اداری و مشوق های مورد نیاز؛ فضای مناسبی برای حضور بخش خصوصی برای رغبت به سرمایه گذاری مهیا شود.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مریوان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر اعتبارات خوبی دربخش مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد وجود دارد که متقاضیان و جویندگان کار می توانند از آن استفاده کنند.

 ادمن اضافه کرد: علاوه بر این، صندوق کار آفرینی امید نیز برای طرح های کار آفرینی و اشتغالزا تا مبلغ یکصد میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می کند.

وی همچنین اظهار داشت: شهرستان مریوان دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی در زمینه گردشگری، کشاورزی و بازرگانی است که در صورت استفاده از این ظرفیت ها، بسیاری از مشکلات بیکاری در شهرستان رفع خواهد شد.

کد مطلب 2954733

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