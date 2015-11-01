خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سال‌های گذشته مسئولین نقطه کور اقتصاد را شناسایی کرده و درصدد برنامه‌ریزی برای رشد گردشگری برآمده‌اند تا هم مسافران داخلی را به نقاطی در کشور که پتانسیل‌های طبیعی، تاریخی و تجاری دارند جذب و از خروج ارزی جلوگیری کنند و هم با جذب گردشگرانی که بدون شناخت از ظرفیت‌های قوی ایران در این حوزه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه را به‌عنوان مقصد سفر انتخاب می‌کنند درآمد ارزی را افزایش دهند.

مسئولان جزیره قشم نیز باوجود جذابیت‌ها و زیبایی‌ها بی‌بدیل طبیعی و تاریخی و همچنین مراکز تجاری متعدد برای جذب گردشگران و مسافران بیشتر برنامه‌های فراوانی برای تأمین زیرساخت‌ها و شکوفایی صنعت گردشگری در دست دارند و امیدوارند که در آینده این جزیره به‌عنوان اولین مقصد سفر در پاییز و زمستان در حوزه خلیج‌فارس به ثبت برسانند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در تشریح این برنامه‌ها به خبرنگار مهر، گفت: برنامه‌های حوزه گردشگری این سازمان به سه بخش کوتاه‌مدت که تا پایان امسال و میان‌مدت که در دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و بلندمدت که با توجه به اکسپوی ۲۰۲۰ امارات و جام جهانی قطر احداث می‌شوند، دسته‌بندی‌شده است.

مسعود کرباسچی ادامه داد: اکسپوی ۲۰۲۰ و جام جهانی قطر گردشگران را از سراسر دنیا به کمترین فاصله از ایران می‌کشاند و فرصت مغتنمی برای شناساندن ظرفیت‌های ایران به جهانیان به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون عزم مشترکی درزمینهٔ اهمیت گردشگری در بین مسئولین سازمان منطقه آزاد به وجود آمده و این موضوع نقش مؤثری در شکوفایی این صنعت ایفا خواهد کرد.

توسعه زیرساخت‌های قشم، اولویت جذب گردشگر است

کرباسچی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای جذب گردشگر در قشم، اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌ها ازاین‌پس بر اساس طرح جامع گردشگری که در آن جنبه‌های زیست‌محیطی، قانونی، شرعی و ... در نظر گرفته‌شده انجام می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بر اساس این طرح یکی از اولویت‌های مهم در جزیره توسعه محورهای مواصلاتی است عملیات اجرایی اتوبان‌های این جزیره که نقاط اصلی همچون فرودگاه، لافت، درگهان، قشم و باسعیدو را به یکدیگر متصل می‌کنند در آینده‌ای نزدیک شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با احداث جاده‌های دسترسی به ژئو سایت‌های ژئوپارک و ترمیم راه‌های روستایی مشکلات حوزه راه در این جزیره حل می‌شود.

کرباسچی اظهار داشت: نوسازی و تعویض تابلوهای گردشگری، ژئوپارک و علائم راهنمایی و رانندگی از دیگر برنامه‌های این سازمان است و عملیات اجرایی آن از چندی پیش شروع‌شده است.

وی بابیان لزوم راه‌اندازی اسکله تفریحی در قشم، اضافه کرد: در طرح جامع گردشگری احداث اسکله تفریحی دیده‌شده و مشاور در حال انجام مراحل مطالعاتی فاز اول است.

افزایش خطوط پروازی، تردد گردشگران آسان می‌کند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با تأکید بر توسعه خطوط پروازی به جزیره اضافه کرد: افزایش پروازها در فرودگاه بین‌المللی قشم و کاهش قیمت بلیت هواپیما ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که توسط این سازمان پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: به همین منظور پروازهای ساری، تبریز، مشهد و اصفهان به قشم اضافه می‌شود و در رشت نیز به دنبال ایجاد این فرصت هستیم.

کرباسچی گفت: سازمان منطقه آزاد در ایام پرتردد پاییز و زمستان تنها از کارتر کننده‌هایی حمایت می‌کند که در نیمه نخست سال نیز به مردم خدمات ارائه دهند.

به گفته وی اگر بین هتل داران، آژانس‌های مسافرتی، چارترکنندگان و سایر فعالین حوزه گردشگری ارتباط خوبی ایجاد شود در قدم اول هزینه‌های سفر ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

قشم روی آنتن صداوسیما می‌رود

کرباسچی همچنین از برنامه‌های این سازمان برای قشم به‌وسیله صداوسیما خبر داد و افزود: برای آگاهی مردم ایران نسبت به جذابیت‌های جزیره قشم قراردادی با صداوسیما منعقدشده و ازاین‌پس روزانه دقایقی از برنامه‌های صداوسیما به معرفی قشم تعلق می‌گیرد.

وی همچنین از راه‌اندازی رادیو قشم سخن به میان آورد و اضافه کرد: رادیو قشم و پخش برنامه‌های آن در پارک‌ها و کمپ‌های مسافرتی نقاط جذاب جزیره و فرصت‌های سرمایه‌گذار در این حوزه را به مردم و مسافران معرفی خواهد کرد.

صنایع‌دستی قشم در بازار رقابت با سایر صنایع‌دستی فاخر ایران

کرباسچی با تأکید بر پتانسیل‌های فراوان در حوزه صنایع‌دستی قشم، افزود: صنایع‌دستی این جزیره جزو محصولات فاخر ایران دسته‌بندی می‌شود و قابلیت رقابت دارد با صنایع استان‌های دیگر.

وی ادامه داد: با ساماندهی شرکت‌های تعاونی تولید صنایع‌دستی علاوه برافزایش کیفیت این محصولات معیشت جامعه محلی نیز متحول خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم بابیان ضرورت افزایش قیمت این صنایع، اضافه کرد: برای تهیه این محصولات زحمت فراوانی کشیده می‌شود ولی با توجه به ضعفی که تاکنون در حوزه بازاریابی و فروش وجود داشته تاکنون به جایگاه واقعی در قیمت‌گذاری دست پیدا نکرده‌اند.

کرباسچی گفت: بازاریابی مناسب در داخل و خارج از کشور نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارد و موجب می‌شود جامعه محلی درآمد بیشتری داشته باشد.

احداث ۸ اکو کمپ در جزیره قشم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نیز گفت: بر اساس برنامه‌های مصوب در سازمان میراث فرهنگی کشور ۱۴ اکو کمپ در کشور احداث خواهد شد که از این تعداد ۸ اکو کمپ سهم جزیره قشم خواهد بود.

عبدالجواد کمالی ادامه داد: احداث این اکو کمپ‌های به دلیل ظرفیت بالای طبیعی جزایر قشم، هنگام و هرمز گردشگری این منطقه را متحول می‌کند.

وی اظهارداشت: با تسهیلات در نظر گرفته‌شده در حوزه گردشگری سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند.

کمالی گفت: این تسهیلات در کنار تسهیلات سرمایه‌گذاری که قانون‌گذار در مناطق آزاد مقنن کرده نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذار و افزایش نرخ سودآوری که طبیعتاً به افزایش کیفیت خدمات گردشگری منجر می‌شود، ایفا می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد: ساماندهی هتل‌ها و مراکز اقامتی در قشم شروع‌شده و تلاش می‌شود این مراکز را به سطح استانداردهای موردنظر ارتقا داد.

وی بابیان موقعیت جغرافیایی مناسب قشم در خلیج‌فارس، افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی قشم و تردد مسافران خارجی در این جزیره، هتل‌هایی که به‌تازگی در این جزیره در حال احداث هستند همگی از استاندارهای بین‌المللی برخوردارند که این موضوع برای برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت گردشگری بسیار اهمیت دارد.

کمالی گفت: به دنبال احداث هتل و مراکز اقامتی با برندهای جهانی در جزیره هستیم تا سهم بیشتری از بازار توریسم دنیا را به خود اختصاص دهیم.

وی از کاشانه‌های مهمان به‌عنوان یکی از مراکز اصلی اقامت در جزیره نام برد و اضافه کرد: کاشانه‌های مهمان ساماندهی شده و برای افرادی که قصد اقامت در مراکز بومی و آشنایی با آداب‌ورسوم سنتی قشم رادارند شرایط مناسبی را فراهم آورده است.

راه‌اندازی خط کشتیرانی قشم- عمان بن‌بست گردشگری را از بین می‌برد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از راه‌اندازی خط کشتیرانی قشم- عمان خبر داد و افزود: راه‌اندازی این خط کشتیرانی نقش مهمی در جذب گردشگر از کشورهای حوزه خلیج‌فارس ایفا می‌کند و همچنین مسیرهای مسافرت گردشگران در کشور را از بن‌بست خارج خواهد کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از جهانگردانی که به کشور وارد می‌شوند پس از بازدید از مناطق جنوبی باید دوباره به شهرهای بزرگ برگشته و ازآنجا به کشورهای حوزه خلیج‌فارس سفر کنند اما با راه‌اندازی این خط کشتیرانی می‌توانند از قشم ادامه سفر خود را انجام دهند.

به گفته کمالی جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر قشم هم‌اکنون به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و علاوه بر برنامه‌ریزی برای آماده ساختن جزیره در ایام نوروز برای پذیرایی از مهمانان نیم‌نگاهی به آینده گردشگری قشم دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود در کمتر از یک دهه آینده نوع گردشگری که به این جزیره سفر می‌کند تغییر کند و کیفیت خدمات ارائه‌شده نیز به استانداردهای بین‌المللی برسد.

درنهایت باید گفت جزیره قشم بکرترین نقطه ایران چه ازنظر طبیعی و چه ازنظر آداب‌ورسوم برای جذب گردشگران است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده آینده‌ای پر گردشگر در انتظار این جزیره است. امید است با به کار گرفتن نیروهای متخصص و اعتبارات مناسب این برنامه‌های محقق گردند و درآمد جزیره و کشور را از این صنعت سبز افزایش دهند؛ نباید فراموش کرد در این میان رعایت نکات زیست‌محیطی باید اولین ملاحظه مسئولین در احداث و بهره‌برداری از طرح‌ها باشد تا به این طبیعت بکر و زیبا آسیب نرسد و روزی نیاید که در سواحل خلیج‌فارس نیز منظره‌های زشتی را ببینیم که گاهی در سواحل دریا خزر می‌بینیم.

گزارش: لیلا حمزه خیرآبادی