به گزارش خبرنگار مهر، روز هشتم آبان ماه تعدادی از فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت گردشگری بنا به درخواست خودشان، در نشستی با معاون گردشگری سازمان، خواستار ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای قانونمند و فراگیر برای اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های دولت در حوزه گردشگری شدند.

این گروه معتقدند که بخش غیردولتی فعال در حوزه گردشگری باید یک ساختار قوی و منسجم داشته باشد تا همه اجزا و اعضا را در خود جای دهد. این تشکل قوی باید در احراز صلاحیت افرادی که می خواهند به عنوان نماینده بخش غیردولتی در صنعت گردشگری فعالیت داشته باشند نقش اصلی و اساسی ایفا کند.

مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری نیز در واکنش به این درخواست گفت: ایجاد یک تشکل حرفه‌ای و قدرتمند یک نیاز و ضرورت برای صنعت گردشگری است که با توجه به آیین نامه دولت باید به آن عمل کنیم.

اما برگزاری این جلسه موجب انتقاد انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران شد. در این باره، ناصر گلدوست عضو هیات مدیره این انجمن به خبرنگار مهر گفت: چه لزومی برای ایجاد یک تشکل گردشگری دیگر وجود دارد که تعدادی از آژانسداران این درخواست را مطرح کرده و معاون گردشگری کشور نیز آن را تایید کرده است؟ آیا اکنون تشکل نظام مند و قانونی وجود ندارد؟ پس انجمن‌های دفاتر خدمات مسافرتی و تشکل های دیگر گردشگری چه کاری انجام می دهند؟

وی ادامه داد: اگر دوستان معتقد به این هستند که تشکل قوی وجود ندارد، می توانند درخواست بدهند که یک مجمع عمومی برگزار شده و افراد قوی در ا« حوزه معرفی شوند و همان تشکل ها را با انتخاب افراد جدید قوی کنند نه آنکه موازی کاری انجام داده و دوباره یک تشکل دیگر ایجاد کنیم.

گلدوست بیان کرد:می بایست تشکل ها و افراد فعال در مجمع عمومی دور هم جمع شوند و یک تشکل قوی ایجاد کنند اگر کسی با روسای آن مشکل دارد می تواند انتخابات برگزار کرده و هیات مدیره را تغییر دهد ما هم استقبال می کنیم که افراد جدید حضور داشته باشند. اما اینکه دوباره تشکلی ایجاد کرده و به تشکل های قوی یکی دیگر اضافه کنیم، موازی کاری انجام داده ایم.

این فعال گردشگری گفت: ایجاد تشکل جدید نه تنها باعث تجمیع تشکل ها نمی شود بلکه تعداد آنها را افزایش خواهد داد و موجب کارشکنی می شود. از سوی دیگر اگر سازمان میراث فرهنگی می خواهد تشکلی را قوی کند، باید افراد فعال را دعوت کرده، از تشکل های قدیمی نیز بخواهد حضور پیدا کنند و سپس با نظارت آنها مجمع تشکیل شود نه اینکه تشکل جدید ایجاد کنند.

وی افزود: دوستان گفته اند که می خواهند یک تشکل قوی و قانونمند در حوزه گردشگری وجود داشته باشد، اما آیا اکنون هیچ تشکلی قانونمند نیست؟ یعنی تشکل های فعلی غیر قانونی فعالیت می کنند؟