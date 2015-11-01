بررسی پرونده شکایت بیش از ۴۰ دانشجوی بورسیه در کمیسیون اصل ۹۰

محمد علی پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نشست فردا دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه که با حضور دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم، برگزار می شود پرونده دانشجویان بورسیه ای که شکایت کرده اند بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ پرونده شکایت بورسیه ها به کمیسیون اصل ۹۰ ارایه شده است که این پرونده ها فردا در نشستی با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان بررسی شده و نتیجه بررسی ها به خود دانشجویان اعلام خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شود یا نه، دانشجویان بورسیه می توانند شکایت خود را به کمیسیون ارایه دهند.

بنابراین دانشجویان بورسیه ای که نسبت به رای وزارت علوم اعتراض داشتند شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارایه داده اند که به گفته رئیس کمیسیون بیش از ۴۰ پرونده شکایت دانشجویان بورسیه به کمیسیون اصل ۹۰ ارایه شده است.