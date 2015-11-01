  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۹:۵۹

با هدف معرفی ناشران و انتشارات جدید؛

صدای یار مهربان در نمایشگاه کتاب مشهد طنین انداز شد

صدای یار مهربان در نمایشگاه کتاب مشهد طنین انداز شد

مشهد- صدای یار مهربان در قالب راه اندازی و شروع به کار «رادیو نمایشگاه کتاب»در هفدهمین نمایشگاه کتاب مشهد مقدس طنین انداز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برپایی هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران ایران در مشهد مقدس، رادیو نمایشگاه کتاب با هدف معرفی ناشران و آخرین عناوین کتاب های منتشره در این نمایشگاه آغاز به کار کرد.

در این برنامه رادیویی که همه روزه از ساعت ۱۵/۳۰ دقيقه تا ساعت ۲۲  در محل نمایشگاه نسبت به اجرای برنامه می پردازد برنامه هايي با عناوین صداي کتاب، معرفی کتاب، هم صدا با یار مهربان و ساعتی با مسئولان در فضای نمایشگاه پخش مي شود.

در این برنامه علاوه بر معرفی کتاب های منتشره نسبت به پخش گفتگو های متعدد با ناشران خارجی از جمله ترک زبان و عرب زبان  در نمايشگاه کتاب اقدام شده است.

بازدید کنندگان ازهفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در محل نمایشگاه دائمی و بین المللی مشهد از طریق برنامه های این رادیو می توانند با مولفان، ناشران، مترجمان آشنا شده و از نقد و بررسي کتاب ها که توسط گزارشگران این برنامه رادیویی که با مولفان و نویسندگان انجام می پذیرد بهره مند شوند.

برنامه های این برنامه رادیویی با محوریت کتاب و پخش آن در محل نمایشگاه کتاب است.

کد مطلب 2954765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها