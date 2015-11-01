صدای یار مهربان در نمایشگاه کتاب مشهد طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برپایی هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران ایران در مشهد مقدس، رادیو نمایشگاه کتاب با هدف معرفی ناشران و آخرین عناوین کتاب های منتشره در این نمایشگاه آغاز به کار کرد.

در این برنامه رادیویی که همه روزه از ساعت ۱۵/۳۰ دقيقه تا ساعت ۲۲ در محل نمایشگاه نسبت به اجرای برنامه می پردازد برنامه هايي با عناوین صداي کتاب، معرفی کتاب، هم صدا با یار مهربان و ساعتی با مسئولان در فضای نمایشگاه پخش مي شود.

در این برنامه علاوه بر معرفی کتاب های منتشره نسبت به پخش گفتگو های متعدد با ناشران خارجی از جمله ترک زبان و عرب زبان در نمايشگاه کتاب اقدام شده است.

بازدید کنندگان ازهفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در محل نمایشگاه دائمی و بین المللی مشهد از طریق برنامه های این رادیو می توانند با مولفان، ناشران، مترجمان آشنا شده و از نقد و بررسي کتاب ها که توسط گزارشگران این برنامه رادیویی که با مولفان و نویسندگان انجام می پذیرد بهره مند شوند.

برنامه های این برنامه رادیویی با محوریت کتاب و پخش آن در محل نمایشگاه کتاب است.