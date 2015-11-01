به گزارش خبرنگار مهر، جدال رسانه‌ای کارلوس کی‌روش و علیرضا اسدی چند روزی است که فضای رسانه‌ای را تحت تاثیر قرار داده است و دو طرف مصاحبه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را علیه همدیگر مطرح و منتشر کرده‌اند.

کار تا جایی پیش رفته که اسدی بر انجام مناظره تلویزیونی با سرمربی تیم ملی پافشاری و این موضوع را حق خود می‌داند و کارلوس کی‌روش هم از اسدی می‌خواهد ناپدید شود!

مرتضی محصص رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره این جدال رسانه‌ای و دعوایی که در نهایت به ضرر تیم ملی تمام خواهد شد، به خبرنگار مهر، گفت: من هم اسدی را خوب می شناسم و هم کی‌روش را. اسدی فردی میهن پرستی است و عاشق فوتبال. اگر هم صحبتی کرده چیزی جز دلسوزی نبوده است. از سوی دیگر با شناختی که از کی‌روش و توانایی فنی او دارم، باید قبول کنیم که او مربی بسیار بزرگی است و فوتبال ما می‌تواند از دانش او استفاده کند. شما الان به جوانگرایی کی‌روش در تیم ملی نگاه کنید. این واقعا کار بزرگی است که نیاز به حمایت دارد.

وی افزود: به نظرم اتفاقات پیش آمده بین اسدی و کی‌روش سوء تفاهم است و برطرف می‌شود. تمرکز فوتبال ما باید روی مسائل مهمتری باشد. ما بازی‌های بسیار مهم و حساسی را پیش رو داریم. نباید در دیداری مثل بازی با گوام خودمان را از پیش برنده بدانیم. الان تعادلی که بین تیم‌های مختلف تا دو سال قبل بود هم دیگر وجود ندارد و کشوری مثل ترکمنستان هم می‌تواند حریف سرسختی باشد.

رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: تمرکز ما باید روی تیم ملی، تیم امید و تیم‌های پایه باشد. انرژی روانی جامعه فوتبال باید معطوف به این مسائل باشد و نباید حرفهایی زده شود که کار را برای تیمها سخت کند.

محصص در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته فنی برای آشتی کی‌روش و اسدی کاری خواهد کرد یا خیر، گفت: مسلما من و فریدون معینی تلاش می‌کنیم تا سوء تفاهم‌ها حل شود. تمرکز کی‌روش باید روی تیم ملی باشد. ما مسابقات سختی در پیش داریم. حیف است تمرکز از تیم ملی دور شود.