روایت «آتش به اختیار» در داستان همشهری

به گزارش خبرنگار مهر، شصتمین شماره از ماهنامه داستان همشهری با آثاری از محمدرضا بایرامی، کامبیز درمبخش، سارا سالار، امین فقیری، مجید قیصری، آلبرت کچویی و جمعی از نویسندگان غیر ایرانی منتشر شد.
در این شماره و در بخش درباره زندگی داستان یک سفر به روایت امین فقیری و حضور به حضور به روایت سارا سالار منتشر شده است. آلبرت کچویی مجری باسابقه رادیو نیز روایتی را با عنوان اوجوری در این شماره از داستان همشهری منتشر کرده است.
در بخش داستان این مجله آثاری از محمد کشاورز، مجید قیصری، دلبر یزدانپناه و نیز دو داستان از کوین مافت و رضوانپترشکو با نامهای تفسیرهای بیشتر از واقایع زندگی واقعی و عکسهای عروسی منتشر کرده است.
در بخش روایتهای داستانی برشهایی از کتاب نورالمنابر در بیان پراهای از وقایع عاشورا، روایت حمله وهابیان به کربلا به روایت میرزا ابوطالب اصفهانی و گزارشهای نظمیه از محلات تهران در محرم سال ۱۳۰۴ درج شده است. در بخش روایتهای مستند نیز بیان یک ایرانی از مهاجرت غیرقانونی به استرالیا، مهمترین چیزهای مورد نیاز پناهجویان و خاطرات یک کارشناس آزمایشگاه درج شده است.
در بخش درباره داستان نیز محمد رضا بیارامی روایتی از چگونگی رخ دادن داستان رمان «آتش به اختیار» درج شده است.
داستان همشهری با سردبیری مینا فرشیدنیک و قیمت هفت هزار تومان منتشر شده است.
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