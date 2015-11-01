به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، دانشمندان و کارشناسان هسته ای از سراسر جهان روز یکشنبه در جنوب غرب ژاپن گردهم می آیند تا برای برچیده شدن تسلیحات هسته ای و دیگر تسلیحات کشتار جمعی تلاش کنند.

با توجه به اینکه به نظر می رسد حرکت برای خلع سلاح هسته ای پس از پایان بی نتیجه کنفرانس ماه مه سازمان ملل متحد درباره پیمان منع تکثیر تسلیحات هسته ای (ان پی تی) با مانع روبرو شد، سازمان دهندگان این نشست امیدوارند بتوانند یک بار دیگر نگاه ها را به ماهیت غیر انسانی تسلیحات هسته ای جلب کنند و گام جدیدی در جهت برچیده شدن چنین تسلیحاتی بردارند.

در این کنفرانس بین المللی پنج روزه که شصت و یکمین نشست از نوع خود به شمار می رود نمایندگانی از حدود ۴۰ کشور ازجمله مقاماتی از آمریکا و روسیه و همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حضور دارند.

پیامدهای تسلیحات هسته برای بشریت، راه های عاری سازی جهان از تسلیحات هسته ای و خطرهای احتمالی ناشی از استفاده غیرنظامی از انرژی هسته ای از موضوعات مهمی است که در این کنفرانس بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان این نشست نیز بیانیه ای منتشر خواهد شد.