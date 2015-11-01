«برادرزاده رامو» باردیگر به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «برادرزاده رامو» نوشته دنی دیدرو، یکی از آثار مشهور ادبی جهان است که احمد سمیعی آن را سالها پیش ترجمه و انتشارات علمی و فرهنگی آن را برای دومین بار به چاپ رسانده است.

این اثر گفت و شنود پرکنایه‌ای است میان فیلسوف (دیدرو) و عیار هفت خط کولی صفتی به نام ژان فرانسوا رامو است.

نویسنده این کتاب، از بزرگترین متفکران فرانسه است که به رغم گذشت بیش از دو قرن ونیم هنوز تازگی و روشن بینی آثارش جلوه ای خاص دارد.

کتاب «برادرزاده رامو» با شمارگان یک هزار نسخه، در ۲۲۶ صفحه و با قطع جیبی به قیمت یکصد هزار ریال در دسترس روشن اندیشان نسل جدید قرار گرفته است.

انتشارات علمی و فرهنگی ناشر برگزیده هفدهمین، بیستمین، بیست و دومین، بیست و سومين و بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.