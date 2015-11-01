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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

نمایندده اشرف غنی:

طالبان برای منافع پاکستان می جنگند/صلح غیر معقول است

طالبان برای منافع پاکستان می جنگند/صلح غیر معقول است

نماینده ویژه ریاست جمهوری افغانستان در سخنانی اظهار داشت: صلح با طالبان کاملا غیر معقول است زیرا آنها مزدور پاکستان هستند و در حقیقت این جنگ پاکستان است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «احمد ضیا مسعود»، نماینده فوق العاده اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفت: تا به حال در هیچ جای دنیا دیده نشده که با یک گروه مزدور و تروریست صلح صورت بگیرد؛ در حقیقت ما با پاکستان در حال جنگ هستیم نه با طالبان. زیرا طالبان به نیابت از پاکستان در کشور ما می جنگند.

وی افزود: این جنگی است که توسط مکانیزم صلح راه حلی پیدا نخواهد کرد لذا ما باید آمادگی یک جنگ طولانی و فرسایشی داشته باشیم.

نماینده ویژه ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد: طالبان هرگز حاضر به صلح نخواهند شد زیرا آنها یک گروه پیشقراول هستند که برای منافع پاکستان می جنگند.

این اظهارات در حالی است که نواز شریف، نخت وزیر پاکستان به تازگی اعلام کرده است کشورش می تواند زمینه را برای از سر گیری مذاکرات صلح مهیا کند.

کد مطلب 2954804

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