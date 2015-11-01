باید فکری برای رهبری سپاهان کرد/ بد بازی کردن عامل ناکامی تیم است

حسین کفعمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد اخیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مسابقات لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در برخی مواقع پیش می‌آید تیم در مسابقات با مشکلاتی روبرو شود. مدتی است بدبیاری و بدکار کردن، دست به دست هم داده تا سپاهان در مسابقات لیگ نتیجه نگیرد.

نقش ۸۰ درصدی بد بازی کردن در ناکامی تیم

وی در پاسخ به این پرسش که نقش بدبیاری در کسب این نتایج بیشتر بوده یا بد کار کردن؟، تصریح کرد: هر دوی این عوامل در ناکامی سپاهان دخیل بوده است اما اگر بخواهم درصد بدهم، ۸۰ درصد تیم بد کار کرده است و ۲۰ درصد هم در مسابقات بدشانس بودیم.

باید فکری به حال رهبری تیم کرد

نایب رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: به هرحال باید فکری به حال رهبری تیم کرد تا شاهد اینگونه نتایج در مسابقات آینده نباشیم. در این زمینه قرار است امروز اصغر باقریان مدیرعامل باشگاه امروز نشستی با حسین فری داشته باشند و به یک جمع‌بندی نهایی برسند که به سود سپاهان باشد.

همفکری برای کسب بهترین تصمیم

وی همچنین اضافه کرد: بالاخره پس از نتایج ضعیف تیم، مردم هم از مدیریت باشگاه و هم خود سرمربی که تحت سوال قرار دارد، انتقاد می‌کنند و باید با همفکری، بهترین تصمیم را برای سپاهان گرفت تا از این وضعیت خارج شود.

تکذیب صددرصدی حضور قلعه‌نویی در سپاهان

کفعمی در مورد بحث حضور امیر قلعه‌نویی در سپاهان هم تاکید کرد: مذاکره باشگاه سپاهان با امیر قلعه‌نویی را صددرصد تکذیب می‌کنم. حتی این موضوع در مخیله ما خطور هم نکرده است. بگذارید بهتر بگویم که هزار درصد هم قصد جذب امیر قلعه‌نویی را نداریم.

امیدواری به آمادگی تیم تا بازی با راه‌آهن

وی در مورد اینکه شاید پیروزی برابر راه‌آهن در جام حذفی بتواند مشکلات سپاهان را تاحدودی برطرف کند، اظهار کرد: امیدوارم در این ۲-۳ روزه تیم بتواند به خوبی بازسازی شود تا برای آن مسابقه جام حذفی با آمادگی به میدان برود زیرا پیروزی در چنین شرایط به تیم کمک می‌کند.

چه شد که محرم به سپاهان بازگشت

نایب رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در مود اینکه برخی معتقدند نحوه رفتن و بازگشتن محرم نویدکیا تاثیر منفی زیادی روی تیم سپاهان گذاشته است، اینگونه توضیح داد: محرم بازیکن مورد وثوق هواداران است و برخی از مشکلات غیب این بازیکن را در نارضایتی سکوها مشاهده کردیم. محرم تصمیم گرفت برای مدتی از تیم دور باشد و حتی پیگیری‌های مسئولان باشگاه برای بازگرداندن این بازیکن نتیجه نداشت و وقتی به این جمع بندی رسید که نبودش به تیم ضربه می‌زد، برگشت. کسی که خودش را دلسوز یک مجموعه می‌داند باید در عمل هم این موضوع را ثابت کند که این اتفاق هم افتاد. اینکه محرم بعد از دوری می‌توانست در ترکیب سپاهان به میدان برود یا نه برعهده کادرفنی بود.

خودمان به حریفان امتیاز می‌دهیم

وی در مورد ناکامی سپاهان در اهواز مقابل تیم استقلال این شهر که قعرنشین لیگ است، اظهار کرد: اگر دیروز مقابل این تیم نتیجه می‌گرفتیم، جایگاه‌مان در رده سوم جدول را از دست نمی‌دادیم. نمی‌دانم چه بگویم اما متاسفانه با دست خودمان امتیازات را هدر داده و آنها را به حریفان واگذار می‌کنیم.

استقلال اهواز تیمی نبود که امتیاز از سپاهان بگیرد

کفعی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: واقعا استقلال اهواز تیمی نبود که حتی در خانه‌اش با آنها به تساوی برسیم. اگه هرکسی وظیفه خود را به خوبی انجام می‌داد و تیم درست رهبری می‌شد، می‌توانستیم در این بازی به پیروزی دست یابیم.

بازیکن ناآماده نباید ۹۰ دقیقه بازی کند

وی در مورد اشتباهات بازیکنان این تیم که باعث ناکامی در هفته‌های اخیر شده است، تصریح کرد: متاسفانه چنین مسائلی به این موضوع باز می‌گردد که وقتی بازیکنی خراب بازی کرد و یا عملکرد خوبی نداشت، نباید اجازه دهیم ۹۰ دقیقه در زمین بازی کند؛ حتی اگر بهترین بازیکن‌مان هم باشد، وقتی نتوانست خوب بازی کند، باید تعویض شود. قطعا در این شرایط استفاده از بازیکنان جانشین و جوان که روحیه بالایی دارند، به سود تیم خواهد بود.

تصمیم در مورد خوروش تا فردا

نایب رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در پایان در مورد موضع باشگاه در خصوص استعفای رسول خوروش سرپرست تیم فوتبال بعد از تساوی تیم در اهواز گفت: در این خصوص هم قرار است امروز و فردا مدیریت به جمع بندی نهایی برسد. باید همه دست به دست هم بدهند تا سپاهان را از بحران خارج کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان بعد از پیروزی در هفته پنجم برابر سایپا، در هفته‌های بعدی ابتدا در خانه مقابل تراکتورسازی متوقف شد، سپس در زمین صبای قم با یک گل شکست خورد، بعد از آن در خانه مقابل سیاه‌جامگان پیروز نشد، در بازی بعدی در زمین ملوان به تساوی رضایت داد، در هفته دهم در خانه با ۳ گل مغلوب استقلال تهران شد و شنبه شب هم در خانه استقلال اهواز قعرنشین، پیروزی یک بر صفر با با تساوی یک بر یک عوض کرد.