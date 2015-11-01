واریز ۳ میلیارد تومان به حساب استقلال توسط حامی مالی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نگاه پردازان امین سیمای کیش که از حدود سه هفته پیش به عنوان اسپانسر جدید استقلال همکاری با این باشگاه را آغاز کرد، تاکنون در یک مرحله به تعهدات مالی خود نسبت به آبی ها عمل کرده و طی آن ۲ میلیارد تومان در اختیار آنها قرار داده است.

طبق قراراداد منعقد شده و توافق حاصل شده میان شرکت نگاه پردازان امین سیمای کیش و باشگاه استقلال، این شرکت باید ۱۵ آبان ماه به مرحله دوم تعهدات مالی خود در قبال این باشگاه عمل کند. ۳ میلیارد تومان مبلغی است که در این مرحله به حساب باشگاه استقلال واریز خواهد شد.

به گزارش مهر، ۲۴ میلیارد تومان مبلغ قرارداد همکاری میان شرکت نگاه پردازان امین سیمای کیش با باشگاه استقلال است.