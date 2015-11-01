آیفون ۶ چینی با ۳۷ دلار روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از «راشاتودی»، شرکت‌های تولید گوشی هوشمند چینی قادر به تولید گوشی های طرح آیفون ۶ با شباهت بسیار چشمگیر در اندازه و طراحی به نمونه اصلی آن شدند.

در همین حال، قیمت پایه گوشی هوشمند آیفون در آمریکا ۶۴۹ دلار است اما نمونه آیفون ۶ چینی تنها با قیمت ۳۷ دلار روانه بازار شد.

همچینن این گوشی طرح چینی با سیستم «اندروید» کار می‌کند در حالی که نمونه اصلی آن دارای سیستم «IOS» است. حافظه آیفون ۶ چینی ۴ گیگابایت است اما نمونه اصلی آن از ظرفیت حافظه حداقل ۱۶ گیگابایتی برخوردار است.

از دیگر مزایای گوشی آیفون ۶ چینی، قابلیت فعال شدن با دو سیم کارت است.