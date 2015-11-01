بازارچه‌ «ماهیرود» زیر غبار فراموشی/مشکلات رانندگان خریدار ندارد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: مسیر سه‌ساعته مرز را از شهرستان بیرجند تا ماهیرود با اندیشه‌ای مبهم می‌پیمایم تا پاسخ این سؤالات که در این بازارچه مرزی چه می‌گذرد و رمز و رموز تجارت در این نقطه مرزی به شکلی است پیدا کنم.

عقربه‌های ساعت به ۱۰ نزدیک می‌شود که ماشین حامل خبرنگاران در داخل بازارچه توقف می‌کند. نگاهی به اطرافم می‌اندازم و در نگاه نخست تصویری متفاوت ازآنچه در ذهنم متصور بود در مقابل دیدگانم هنرنمایی می‌کند.

ماشین‌های زیادی توقف دارند و افراد زیادی نیز دیده می‌شوند که هرکدام به کاری مشغول‌اند، عده‌ای در حال تخلیه سیمان از کامیون وعده‌ای در پی حل مشکلی شتابان‌ می‌دوند و عده‌ای دیگر هم به گرد هم آمده و در انتظار فرارسیدن نوبت پاسخگویی هستند.

گردوغبار بر چهره بازارچه ماهیرود

گردوخاک زیادی در هوا پراکنده است و محوطه خاکی باعث دوچندان شدن این گردوخاک می‌شود، سخت می‌توان قبول کرد که این مکان محلی برای حضور بازرگانان و تجار است زیرا شباهتی به یک بازارچه برای تجارت و در برگیری هزاران تاجر و راننده و کارگر ندارد.

جایی برای استحمام صدها راننده، مکانی برای آرامیدن و استراحت و سایر امکانات رفاهی به چشم نمی‌خورد به‌گونه‌ای که برخی کارگران روی خاک‌ها دراز کشیده‌اند و لذا از ظاهرش پیداست که مشکلات زیادی گریبان گیر این بازارچه محروم و مظلوم شده است.

به سراغ یکی از راننده‌های تبعه کشور افغانستان می‌روم. خودش را زکریا طاهری معرفی می‌کند و می‌گوید: محوطه خاکی بازارچه باعث گردوخاک زیادی می‌شود بنابراین باید هرچه زودتر آسفالت شود.

وی با اشاره به دیگر مشکلات راننده‌های افغانی در بازارچه‌ها، بیان می‌کند: قرار بر این است که اگر ماشین‌های افغانی بیش از یک‌شب در خاک ایران توقف کنند به ازای هر شب ۱۲ هزار تومان جریمه شوند.

طاهری ادامه داد: از گمرک می‌خواهم که این قانون را حذف کند و از رانندگان افغانی چیزی به‌عنوان جریمه نگیرد.

وی از آتش‌سوزی مواد غذایی یک کامیون افغانی در یک سال اخیر در بازارچه خبر می‌دهد و می‌گوید: در آن زمان بیمه نبودم و هیچ نهادی در پرداخت خسارت وارده پاسخگو نبود.

بی‌نوبتی رانندگان در صف باسکول مشکل‌ساز شده است

یکی دیگر از رانندگان در گفتگو با مهر، در بیان مشکلات می‌گوید: بی‌نوبتی در صف کامیون‌ها مشکلات بزرگی را به وجود آورده است.

امینی که به گفته خودش یک شبانه‌روز است در صف انتظار است، بیان می‌کند: این انتظار کشیدن در حالی است که به ازای هر شب اقامت در رستوران این پارکینگ مبلغ ۱۹۰ هزار تومان اخذ می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: قانون رانندگان حاکی از این است که اگر کامیونی ظرف مدت ۲۴ ساعت تخلیه نشود هزینه اقامت را گمرک باید پرداخت کند.

افزایش باسکول، قدمی برای حل مشکلات رانندگان

یکی دیگر از رانندگان در گفتگو با مهر، تصریح می‌کند: اگر تعداد باسکول‌ها افزایش یابد بخشی از مشکلات رانندگان حل می‌شود.

قلی نژاد با اشاره به سامانه جامع فرامرزی، می‌گوید: در این سامانه همه مشخصات رانندگان ثبت می‌شود و همچنین ثبت وزن بار کامیون در سامانه الزامی است.

وی ادامه می‌دهد: ثبت مشخصات رانندگان زمان‌بر است و باعث به وجود آوردن صف‌ها طویل و مشکلات زیادی می‌شود.

قلی نژاد همچنین خواستار توجه ویژه به قشر راننده شده و می‌افزاید: رانندگان از مظلوم‌ترین قشر جامعه به شمارمی روند چراکه مشکلات زیادی در تأمین هزینه زندگی متحمل می‌شوند بنابراین نیازمند توجه ویژه مسئولان را می‌طلبد.

بهره‌برداری از دو باسکول تا ۱۰ روز آینده

رئیس گمرک ماهیرود خراسان جنوبی در گفتگو با مهر از بهره‌برداری دو باسکول تا ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: دو باسکول خریداری‌شده اما هنوز نصب نشده است که تا ۱۰ روز دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

علی‌اکبر کیانی در پاسخ به مشکلات رانندگان بیان کرد: آسفالت محوطه هزینه بالایی می‌برد و نیازمند اعتبارات ملی است.

وی در خصوص اخذ مبلغ ۱۲ هزار تومان از رانندگان افغانی، بیان کرد: تاکنون مبلغی از آن‌ها گرفته نشده است اما مرز ایران تبدیل به پارکینگ خودروهای خارجی شده و به همین دلیل این مبلغ بعد از تشکیل جلسه از آن‌ها گرفته می‌شود.

کیانی ادامه داد: اگر راننده خارجی بیش از یک‌شب در خاک ایران بماند باید مبلغ ۱۲ هزار تومان به ازای هر شب پرداخت کند.

بنا به اظهار رئیس گمرک ماهیرود خراسان جنوبی هنوز اقدامی برای ایجاد سرویس بهداشتی، حمام و استراحت رانندگان در مرز انجام‌نشده است و این در حالی است که پیش‌ازاین در ماه گذشته در جمع خبرنگاران برای حل مشکلات رانندگان در اسرع وقت از طرف مسئولان قول مساعد داده‌شده بود.