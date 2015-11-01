به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا تاکایدی امروز یکشنبه با اشاره به انجام مذاکرات گسترده در حوزه افزایش تبادل دانش فنی با عراق در حوزه صنایع حفاری نفت و گاز، گفت: در حال رایزنی برای انجام فعالیت‌های دیگر در حوزه حفاری در شمال و جنوب عراق هستیم اما با توجه به شرایط کنونی عراق این کار کمی مشکل است.

قائم مقام شرکت ملی حفاری ایران با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود تا چند ماه آینده مذاکرات با طرف عراقی به منظور امضای قراردادهای جدید در حوزه صنایع حفاری قطعی و نهایی شود، تصریح کرد: علاوه بر این، در حال حاضر با چند شرکت ترکیه ‌ای براساس تخصص خود برای انجام پروژه‌های حفاری هم به صورت اجاره دکل و هم به صورت پروژه‌های کلید در دست مذاکره کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه تبادل دانش فنی و بحث آموزش با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت عراق مذاکراتی انجام شده است، بیان کرد: بر این اساس، شرکت ملی حفاری ایران به منظور توسعه همکاری‌ها با شرکت ملی نفت عراق اعلام آمادگی کرده است.

تاکایدی با اشاره به جذابیت بازار انرژی ایران برای شرکت‌های اروپایی، بیان کرد: شرکت ملی حفاری ایران با شرکت‌های اروپایی همچون انی و سایپم ایتالیا مذاکراتی را آغاز کرده و در این مذاکرات تفاهم نامه ای نیز مبادله شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش بینی می شود نتایج مذاکره با شرکت انی و سایپم ایتالیا به زودی با مدیریت ارشد این دو شرکت نهایی شود، تاکید کرد: شرکت ملی حفاری ایران برای اجرای پروژه های حفاری در ایران و در خارج از کشور به صورت مشارکتی با این دو شرکت ایتالیایی اعلام آمادگی کرده است.

قائم مقام شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه همچنین با یک شرکت معتبر آلمانی در خصوص ارائه خدمات حفاری، جذب سرمایه، تبادل تکنولوژی و دانش فنی با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران طی جلسات متعددی مذاکره کرده ایم، خاطرنشان کرد: در نهایت موافقت کردند چه در زمینه انجام عملیات حفاری و چه در زمینه تعمیرات و بازسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات صنعت حفاری با ایران همکاری کنند.