تاکید نایب رئیس مجلس بر پیگیری سیل ایلام توسط کمیسیون عمران

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز با اشاره به جاری شدن سیل در این شهر در چهارشنبه هفته گذشته اظهار داشت: ایلام زیرساخت‌های ضعیفی دارد و این سیل نیز آسیب‌های جدی به زندگی مردم وارد کرده است.

وی با اشاره به ضعف اقدامات پیشگیرانه و واکنش سریع مسئولان در جریان وقوع سیل، از نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، درخواست کرد تا تیمی از کمیسیون عمران مجلس برای رسیدگی به وضعیت منطقه حادثه دیده، به ایلام اعزام شوند.

پس از تذکر این نماینده، حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد با تسلیت به مردم شریف ایلام، تاکید کرد: از کمیسیون عمران مجلس درخواست داریم تا پیگیری لازم را در رابطه با این حادثه انجام دهند.