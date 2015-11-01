کلنگ احداث پایگاه نظامی دائمی انگلیس در بحرین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی عربی، مراسم کلنگ زنی احداث پایگاه نظامی دائمی انگلیس در بحرین با حضور «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس، و «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین برگزار شد.

انگلیس از سال ۱۹۷۱ تاکنون در منطقه حضور دارد و این نخستین پایگاه نظامی دائمی انگلیس در خاورمیانه است که «اچ ام اس» نام دارد.

هاموند در این مراسم اعلام کرد که احداث پایگاه نظامی انگلیس در بحرین بیانگر پایبندی بریتانیا به خاورمیانه است.

وی افزود: انگلیس قصد دارد در ماه آتی میلادی دو ناو هواپیمابر خود را به همراه جنگنده های «اف ۳۵» در خلیج فارس مستقر کند. هاموند اعلام کرد که این ناوها در مراحل پایانی تولید هستند.