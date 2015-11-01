به گزارش خبرنگار مهر، شکست دور از انتظار در هفته نخست رقابت های بسکتبال لیگ برتر تیم نه چندان مطرح ثامن مشهد، غافلگیری بزرگ و بدی بود برای پتروشیمی که در غیاب مهرام مدعی ترین تیم فصل جدید این مسابقات است. از همین رو دیدارهای هفته دوم برای بازیکنان و مربیان این تیم اهمیت و حساسیت زیادی دارد. جاییکه باید در تهران و مقابل شیمیدر که حضور در لیگ برتر را با برد و کسب رده دوم جدول آغاز کرد، نتیجه بگیرند تا بتوانند صاحب اولین برد در لیگ امسال شوند.

دیدار تیم های پتروشیمی و شیمیدر ساعت ۱۶ آغاز می شود. همزمان با این بازی دانشگاه آزاد که هفته نخست مسابقات را با صدرنشینی به پایان رساند باید در مقابل هواردان گرگان به مصاف شهرداری این شهر بروند. شهرداری تبریز هم میزان آینده سازان است و مشهدی که با شکست پتروشیمی اولین شکست لیگ ۹۴ را به نام خود ثبت کردند هم در آبادان به میدان خواهند رفت.

دیدارهای هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور درتهران به پایان می رسد؛ جاییکه نیروی زمینی با تک امتیازی از هفته نخست به دست آورد میزبان شهرداری اراک خواهد بود.

برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۱ آبان ماه

* شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی (ره) گرگان)

* شهرداری تبریز - آینده سازان (ساعت ۱۶ - سالن بسکتبال آزادی)

* نفت آبادان - ثامن مشهد (ساعت ۱۶ - سالن بسکتبال آبادان)

* شیمیدر تهران - پتروشیمی بندرامام (ساعت ۱۶ - تالار بسکتبال آزادی)

* نیروی زمینی - شهرداری اراک (ساعت ۱۸ - تالار بسکتبال آزادی)

جدول رده بندی ۱۰ تیم شرکت کننده در فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور پیش از برگزاری دیدارهای هفته دوم به شرح زیر است:

۱- دانشگاه آزاد (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۲- شیمیدر تهران (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۳- شهرداری اراک (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۴- ثامن مشهد ( (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز))

۴- شهرداری تبریز (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۶- نیروی زمینی (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)

۶- پتروشیمی بندرامام (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)

۸- آینده سازان (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)

۹ - شهرداری گرگان (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)

۱۰- پالایش نفت آبادان (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)