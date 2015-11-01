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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

ظرفیت های سرمایه گذاری منطقه خداآفرین مورد توجه قرار گیرد

ظرفیت های سرمایه گذاری منطقه خداآفرین مورد توجه قرار گیرد

کلیبر - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت های سرمایه گذاری منطقه خداآفرین باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور صبح یکشنبه در بازدید از پروژه های در حال اجرای منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در شهرستان مرزی خداآفرین اظهار داشت: ایجاد زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این شهرستان از ضروریت های اساسی منطقه است.

وی در ادامه با بیان اینکه منطقه خداآفرین یکی از مناطق مهم برای سرمایه گذاری طرح های مختلف تولیدی، خدماتی و صنایع تبدیلی عنوان و تصریح کرد: این شهرستان به دلیل واقع شدن در نقطه صفر مرزی یکی از مناطق مهم آذربایجان شرقی برای تبادل تجاری و اقتصادی است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند راه اندازی گمرک خداآفرین را یکی از مزیت های مهم این شهرستان در جهت تقویت و توسعه سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی برشمرد و افزود: این اقدام یک گام به جلو در جهت رونق منطقه و زمینه سازی برای اشتغال پایدار خواهد بود.

فتحی پور با بیان اینکه کلیبر، هوراند و خداآفرین از قطب های مهم کشاورزی هستند، گفت: ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی از دیگر زمینه ها برای سرمایه گذاری در این منطقه است که در صورت اهتمام جدی مسئولان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و حمایت دستگاه های ذیربط، این منطقه می تواند به قطب صنایع تبدیلی استان تبدیل و زمینه صادرات آن از طریق گمرک خداآفرین به کشورهای آسیای میانه فراهم شود.

 

کد مطلب 2954867

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