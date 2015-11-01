هیات مدیره استقلال در مورد کرار تصمیم می گیرد نه مظلومی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری در حاشیه جلسه امروز کرار جاسم با بیان این مطلب افزود: امروز با کرار جلسه‌ای خواهیم داشت تا وضعیت این بازیکن در خصوص ماندن یا رفتنش در استقلال مشخص شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اتفاقاتی که در این چند وقت اخیر افتاده است و نوع رفتارهایی که کرار از خود نشان داده، تقریباً به این نتیجه رسیده‌ایم که او را در لیست فروش قرار داده و تیم‌هایی که برای او پیشنهاد دارند، آن را بررسی کرده و ببینیم در پایان چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی در پاسخ به این سئوال که مظلومی اصرار دارد کرار در استقلال بماند، گفت: در خصوص ماندن یا نماندن او اعضای هیات مدیره هم باید تصمیم بگیرند و یک نفر نمی‌تواند در این خصوص صحبت کند.

معاون ورزشی باشگاه استقلال تاکید کرد: قطعاً در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات مدیره برگزار خواهد شد، وضعیت او در استقلال روشن خواهد شد.

نظری جویباری در ادامه خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم تصمیم احساسی بگیریم، اما با جلسه‌ای که با اعضای هیات مدیره برگزار می‌کنیم، به نتیجه مطلوب دست پیدا خواهیم کرد تا بتوانیم به دور از هر گونه حاشیه و مسائل احساسی، یک نتیجه خوب را در قبال کرار جاسم بگیریم.

معاون ورزشی باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا با بختیار رحمانی برای حضور در استقلال صحبت شده است یا خیر؟ گفت: ما با بختیار اصلاً صحبت نکردیم و تا آنجا که من اطلاع دارم، او با تراکتورسازی قرارداد دارد و به این راحتی نمی‌تواند به استقلال بیاید.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا گزینه‌ای برای جانشینی کرار در نظر دارید یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه هنوز وضعیت کرار مشخص نشده است، نمی‌توانیم کسی را به عنوان جایگزین برای او اعلام کنیم.

نظری جویباری در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا هیات مدیره راضی هستند که کرار بماند یا خیر؟ گفت: با رفتارهایی که کرار انجام داده و صحبت‌هایی که انجام شده، بعید می‌دانم اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه خیلی مایل به ماندن کرار باشند.