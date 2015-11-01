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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

تلفات سنگین طالبان در قندوز

تلفات سنگین طالبان در قندوز

مقامات امنیتی ولایت قندوز از کشته شدن ۴۰ مخالف مسلح در شهرستان دشت ارچی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، عملیات نیروهای امنیتی افغان در شهرستان دشت ارچی ولایت قندوز منجر به تلفات سنگین طالبان گردید. مقامات محلی می گویند مرکز و برخی از اطراف این فرمانداری پاکسازی شده است.

همچنین «محمد قسیم جنگل باغ»، فرمانده امنیتی قندوز از اعزام نیروهای تازه نفس به جبهه های جنگ خبر داد و گفت نیروهای تازه نفس در مناطق مستقر شده اند.

ولایت قندوز مدتی است محل درگیری های دولت و مخالفین مسلح است. نیروهای امنیتی افغان پس از بازپس گیری شهر قندوز اقدام به پاکسازی شهرستان های اطراف از جمله دشت ارچی کرده اند.

کد مطلب 2954886

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