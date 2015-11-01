حسین زکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه تیم ملی دقایقی دیگر تهران را به مقصد کویت ترک می‌کند، افزود: ابراهیم برخورداری از قزوین به‌عنوان ملی‌پوش تپانچه کشور در این رقابت‌ها به‌عنوان بخت اصلی کسب سهمیه المپیک ریو محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه برخورداری در رقابت‌های تپانچه ۱۰ و ۵۰ متر در این رقابت‌ها شرکت می‌کند یادآور شد: وی دوره گذشته هم به‌عنوان اولین ایرانی سهمیه المپیک را کسب کرد و در مسابقات آسیایی کویت نیز شانس زیادی دارد.

زکی زاده خاطرنشان کرد: برخورداری اولین و تنها نماینده مرد ایران در مسابقات المپیک تابستانی ۲۰۱۲ لندن بود که در رشته تپانچه بادی ۱۰ متر در رده سی و سوم و در تپانچه بادی ۵۰ متر در رده بیست و هفتم ایستاد.

رئیس هیئت تیراندازی استان گفت: محمدرضایی نیز از قزوین به‌عنوان مربی گروه ملی تفنگ بادی عازم رقابت‌های آسیایی می‌شود.

همچنین حسین زکی زاده رئیس هیئت تیراندازی استان قزوین به‌عنوان سرپرست گروه‌های ملی در این مسابقات خواهد بود.

رقابت‌های قهرمانی تیراندازی قهرمانی آسیا از ۱۲ آبان در کویت برگزار می‌شود.