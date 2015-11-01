نکوداشت آیت الله مهدوی کنی در اختتامیه کنگره علوم انسانی اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری اولین بخش کمیسیون های تخصصی سومین کنگره علوم انسانی اسلامی، عطاالله رفیعی آتانی، دبیر علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در ادامه مراسم ضمن خوشامد به حضور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خدا را شاکریم که این توفیق را به دست آوردیم تا بار دیگر کنگره بین المللی علوم انسانی- اسلامی را برگزار کنیم و حضور پرنشاط علمی اساتید و صاحب نظران در کنار جمع جوان ترها را ارج می نهیم و به عنوان خادمان این کنگره از همگان سپاسگزاری می کنیم.

وی افزود: من یادداشت هایی را برای سخنرانی امروز آماده کرده بودم که به خاطر کمبود وقت، گفتن آنها را به اختتامیه محول می کنم و فقط در خصوص برنامه اختتامیه توضیحاتی را ارائه می دهم.

رفیعی آتانی توضیح داد: مراسم اختتامیه کنگره عصر روز سه شنبه دوازدهم آبان ماه در قم و در محضر آیت الله مکارم شیرازی برگزار می شود. همچنین همزمان با اختتامیه، مراسم اعطای جایزه علوم انسانی به سه نفر از کسانی که امروز هم در کنگره حاضرند را خواهیم داشت. ضمناً در همین مراسم، نکوداشت مقام علمی آیت الله مهدوی کنی به عنوان بنیانگذار اولین دانشگاه علوم انسانی اسلامی هم برگزار می شود.