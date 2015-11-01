به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور با اشاره به اینکه راهبرد کشورهای سلطه از جمله آمریکا در مقابل کشورهای ضعیف جنگ و در مقابل کشورهای صاحب قدرت، نفوذ و جنگ نرم است، گفت: بعد از آزمودن راه‌های سخت نظامی و نیمه سخت اقتصادی، آمریکا به این نتیجه رسید که مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را در جنگ نرم باید دنبال کند.

وی افزود: تعالی و رشد نظام جمهوری اسلامی ایران باعث شد که الگوی براندازی از جنگ سخت به جنگ نرم مبدل شود و امروز آمریکا اهداف براندازی در ایران را با جدیت، اما با رویکردی جدید دنبال می‌کند که آن رویکرد، راه نفوذ است.

نماینده مردم مشهد گفت: مسیر طولانی مذاکره ایران با ۱+۵ شکل نوینی از فضای حاکم در نظام بین‌الملل است، آمریکایی‌ها بعد از دست دادن موقعیت خود در غرب آسیا و ناکارآمدی گزینه نظامی در مقابل ایران به این نتیجه رسیدند که از اهداف دیگر، براندازی را انجام دهند.

پژمان‌فر گفت: دولت یازدهم با شعار تعامل و دوستی با جهان، آمریکا را به طمع رساند تا به دنبال تصویب برجام از طریق مذاکره باشد و رهبر انقلاب هم همواره هشدار دادند که این زمینه نفوذ دشمن است، اما عده‌ای باز به دنبال این هستند که بگویند دشمن به دنبال جلب اعتماد ماست و با ما دشمنی ندارد، باید به غرب اعتماد کرد و در این صورت است که مسائل حل خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دلدادگان به غرب که جاده صاف‌کن مدیریت و سبک زندگی غربی هستند، بزرگترین سرمایه برای نفوذ در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند، هر کسی به منافع ملی کشور علاقه‌مند باشد، باید نوع برخورد با ۱۳ آبان امسال را به طور جدی پیگیری کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: طرف مقابل در حال رصد مسئولان کشور است و اگر احساس کند ۱۳ آبان امسال ضعیف برگزار می‌شود به این نتیجه خواهد رسید که تغییر نظام در ایران امکان پذیر است.

وی گفت: ۱۳ آبان امسال یک شاخص مهم برای تصمیم‌گیری همه در آینده است، همه آحاد ملت در جهت نابودی دشمنان در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کرده و مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان آنها خواهند زد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کمتر از ۱۶ ماه برای برگزاری اجلاس بین‌المللی که در آن مشهد به عنوان شهر معنوی جهان معرفی شده است باقی مانده، اما هنوز هیچ اقدامی برای برگزاری این اجلاس صورت نگرفته؛ نکند آبروی نظام در عدم انجام مقدمات برگزاری این اجلاس از بین برود.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه شاهد باز کردن شبکه توزیع محصولات فرهنگی آمازون و از طرف دیگر دغدغه باز کردن مک‌دونالد در ایران هستیم، گفت: آیا نتیجه دوسال رایزنی فشرده دولت و شرکت‌های وابسته این بود، امروز فروشنده اینترنت مسئول اعمال محدودیت‌های اینترنتی است و سئوال از وزیر ارتباطات در موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز نشان می‌دهد که هیچ‌گاه این وزارتخانه در جهت تامین نظر رهبری در صفحه مجازی گام برنداشته است.