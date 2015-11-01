شهادت مستشاران ایران؛ هزینه پایداری مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت و گویی درباره اظهار نظر یکی از رسانه های مطرح انگلیس در مورد توصیه به آمریکا مبنی بر ترور دانشمندان هسته ای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران، گفت: ذات سیاست ها و حاکمیت در آمریکا، ذات شیطانی است به همین خاطر از این ذات شیطانی چیزی جز جنگ و خونریزی و ترور نمی شود انتظار داشت؛ در عین حال آمریکایی ها به این مسئله نیز واقف هستند که در شرایط امروز، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت تأثیر گذار در معادلات منطقه است و نمی توانند ایران را کنار بگذارند و در ادامه انتظار هم داشته باشند که مسایل رو به بهبودی برود.

وی افزود: روی آوری آمریکایی ها به سمت ایران از روی استیصال است اما اینکه ایران بپذیرد در مسایل مربوط به منطقه با آمریکایی ها و دیگران همکاری و مشارکت داشته باشند، مسئله ای است که بر می گردد به مصالحی که تهران تشخیص می دهد.

سردار جزایری در ادامه در پاسخ به علت افزایش تعداد شهدای مدافع حرم نیز عنوان کرد: چون نیروهای مستشاری ایران باید از نزدیک صحنه عملیاتی را مورد پی گیری قرار دهند باعث شده تا در روزهای اخیر تعداد شهدای ما اضافه شود و این هم هزینه ای است که جمهوری اسلامی ایران برای پایداری حلقه های مقاومت در منطقه تقدیم می کند.

وی اضافه کرد: البته اتفاقاتی که در سوریه و دیگر کشورهای منطقه در جریان است متأسفانه با هدایت آمریکا و در راستای ایجاد خاورمیانه بزرگ شکل گرفته و بدیهی است که ایران و رزمندگان ما تلاش می کنند نگذارند سیاست ها و خط مشی های آمریکا در منطقه ساری و جاری شود.