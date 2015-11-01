طرح کمپین تحرک بدنی در مدارس مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین کمپین تحرک بدنی و نرمش صبحگاهی صبح یکشنبه در مدرسه زهرا شاهسوارانی میان درود با حضور مسئولان آموزشوپرورش استان اجرا شد.
سید علی قاسمی مدیرکل آموزشوپرورش مازندران در حاشیه این مرسم بابیان اینکه نرمش صبحگاهی در سه هزار مدرسه استان اجرا میشود، تأمین سلامت و ایجاد شورونشاط را مهمترین هدف این برنامه بیان کرد.
وی با اظهار اینکه برنامههای ورزشی در مدارس باید موردتوجه قرار گیرد بر لزوم توجه به ورزش دانش آموزان تأکید کرد و گفت: المپیادهای درون مدرسهای برای مشارکت بیشتر دانش آموزان باید موردتوجه قرار گیرد.
قاسمی، خواستار توجه بیشتر خانوادهها به ورزش فرزندان شد و گفت: فقر بدنی از مسائلی است که در مدارس با آن روبرو هستیم بنابراین باید به فعالیتهای ورزشی بیشتر توجه شود.
وی شعار روز بدون تحرک هرگز را از محورهای اساسی طرح کمپین تحرک بدنی در مدارس بیان کرد.
مازندران حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد.
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