به گزارش خبرنگار مهر، عباس کرد نوری در حاشیه جلسه امروز کرار جاسم در باشگاه استقلال با بیان این مطلب افزود: در خصوص وضعیت کرار من نمی‌توانم نظر خاصی بدهم. با توجه به صحبت‌هایی که در جلسه هیات مدیره انجام گرفته است و طبق مصوبه هیات مدیره، کرار تا نیم فصل در استقلال خواهد بود و همچنان به عنوان بازیکن برای آبی‌پوشان بازی خواهد کرد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که جویباری گفته است، وی در لیست فروش قرار گرفته است، گفت: من از این قضیه بی‌خبر هستم و با توجه به مصوبه هیات مدیره بعید می‌دانم او تا پایان نیم فصل از استقلال برود.

کرد نوری خاطر نشان کرد: در اینکه کرار مشکل‌ساز بوده است، هیچ شکی نیست و حتی خود در آخرین جلسه تمرین استقلال قبل از دربی دیدم که او چگونه مشکل‌ساز شده بود، اما در این خصوص یک نفر نمی‌تواند تصمیم بگیرد و این باید در جلسه‌ای که بین اعضای هیات مدیره و سرمربی استقلال برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری شود.

وی در ادامه تاکید کرد: سرمربی استقلال او را می‌خواهد و معتقد است که به او نیاز دارد و ما در بازی با پرسپولیس دیدیم که جای او در زمین خالی بود و اگر حاشیه‌سازی نکرده بود، می‌توانستیم با حضور او در دیدار دربی موفق باشیم.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در خصوص دریافت مطالبات کرار نیز گفت: شاید شما از اصل قضیه خبردار نباشید، اما طبق قراری که کرار با افشارزاده گذاشته بود، قرار بود که وی بازی به بازی پولش را دریافت کند و اصلاً از اینکه او ۳۰ درصد همانند سایر بازیکنان بگیرد، خبری نبود اما انگار کرار به حرف‌ها گوش نمی‌دهد و هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد که این متاسفانه باعث شده در این اواخر حاشیه‌های زیادی در استقلال بوجود بیاید.

کرد نوری در ادامه خاطرنشان کرد: کرار باید به قراردادش پایبند باشد و طبق صحبت‌هایی که شده، عمل کند اما متاسفانه نمی‌دانم هر از گاهی چه اتفاقی بر او می‌افتد که به یکباره رفتارهای او غیرحرفه‌ای می شود و اعمالی از اوم سر می‌زند که درخور شخصیت و نام استقلال نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر شما سرمربی استقلال بودید، کرار را نگه می‌داشتید یا خیر؟ گفت: این یک بحث شخصی است و من نمی‌توانم در این خصوص صحبت کنم. الان ما در حال حاضر در یک مجموعه هستیم و من نمی‌توانم به تنهایی تصمیم بگیرم و این سئوال را باید از مظلومی بپرسید.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است کرار را با بازیکنی معاوضه کنید؟ گفت: اصلاً چنین چیزی صحت ندارد و هنوز وقتی رفتن و ماندن کرار مشخص نشده، چطور می‌توانیم در این خصوص نظر بدهیم.

کرد نوری در پاسخ به این سئوال که شما گفته‌اید قرارداد کرار یک میلیارد و ۲۰۰ است اما خود جاسم کرار گفته است یک میلیارد و ۴۰۰ است؟ گفت: من اصلا در ریز قرارداد کرار نیستم و در حیطه کاری من هم نیست که در این موضوع دخالت کنم و من در خصوص مبلغ قرارداد او هیچ صحبتی نکرده‌ام.

وی در پاسخ به این سئوال که مظلومی برعکس اعضای هیات مدیره اعتقاد خاصی به کرار دارد، گفت: سرمربی در ابتدای فصل بازیکنان مورد نظرش را می‌گیرد و مطمئناً او بر روی کرار حساب ویژه‌ای باز کرده و خواهان این است که او برای تیمش بازی کند اما با این اتفاقاتی که در این اوایل فصل کرار به وجود آورده، مطمئناً جلسه‌ای را برگزار خواهیم کرد، تا به یک توافق کامل در خصوص ماندن یا رفتن کرار دست پیدا کنیم.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در مجموع یک نتیجه‌ای بگیریم که استقلال متضرر نشود و مظلومی هم در تنگنا قرار نگیرد.