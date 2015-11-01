به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۱۳ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور درباره رعایت الزامات مد نظر رهبر انقلاب در اجرای برجام قرائت شد.

در این بیانیه آمده است:

«جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام؛

ضمن تشکر از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و دولت محترم، چنانچه مستحضرید، مقام معظم رهبری در دستورالعمل اجرای مشروط برجام خطر شیطان بزرگ و مضر بودن خوشبینی به دشمنان این ملت را یادآور شدند و برای فراهم آوردن زمینه اجرای با اقتدار برجام، به ۶ نقطه ضعف آن اشاره فرمودند و با بیان شروطی علاوه بر شروط ۹ گانه مجلس شورای اسلامی و ملاحظات ۱۰ گانه شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی را تایید فرمودند.

بنابراین از دولت انتظار می رود در راستای اجرای قانون و دفاع از منافع ملت بزرگ ایران، شروط تامین کننده منافع ملت را به طور کامل رعایت کنند؛ به ویژه علاوه بر تشکیل هیاتی با سه ویژگی قوی، آگاه و هوشمند برای نظارت بر اجرای برجام که در بند نهم دستورالعمل مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است، قبل از اعلام رسمی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا معطوف به لغو کامل تحریم های مالی و اقتصادی، نباید هیچ اقدام عملی در اجرای برجام صورت گیرد».