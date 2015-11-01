یک ایرانی در میان دانشمندان جوان برجسته سال ۲۰۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه علوم زمین اروپا (EGU) استاد مدیریت آب و محیط زیست دانشگاه امپریال کالج لندن را به عنوان یکی از چهار دانشمند جوان برجسته در علوم زمین در سال ۲۰۱۵ میلادی معرفی کرد. اتحادیه علوم زمین اروپا (EGU) با تلفیق انجمن ژئوفیزیک اروپا EGS و اتحادیه اروپایی علوم زمین EUG در سال ۲۰۰۲ میلادی تشکیل شد.



این اتحادیه سالانه هشت جایزه اصلی را به محققان برتر در شاخه های مختلف علوم زمین در سطح جهانی اهدا می کند که از میان آنها چهار جایزه « Arne Richter » نام دارند که به چهار دانشمند جوان برجسته اهدا می شود. امسال برای اول بار، یک محقق ایرانی توانست یکی از جوایز اصلی این اتحادیه که به دانشمندان جوان برجسته تعلق می گیرد را از آن خود کند.



کاوه مدنی درباره تحقیقات و دستاوردهایی که منجر به دریافت این جایزه شده، می گوید: « من در تحقیقاتم تئوری های اقتصادی و رفتارشناسی را وارد حوزه مدیریت آب کردم. هر اندازه که مسائل آبی و زیست محیطی پیچیده تر شوند، نیازمند ورود بیشتر مسائل علوم انسانی و اجتماعی به این حوزه هستیم. »



اتحادیه علوم زمین اروپا، کاوه را به دلیل «سهم بنیادی تحقیقاتش در تلفیق نظریه ها و روش های متفاوت تحلیل تصمیم گیری در سامانه های مدیریت آب» حائز دریافت این جایزه دانسته و او را به عنوان یکی از چهار دانشمند برجسته جوان در سال ۲۰۱۵ میلادی انتخاب کرده است.

عنوان دانشمند جوان تنها در صورتی قابل احراز است که سن محقق از ۳۵ سال کمتر بوده و بیشتر از هفت سال از اخذ آخرین مدرک تحصیلی‌ وی نیز نگذشته باشد. این اتحادیه در آخرین بیانیه خود اعلام کرده، شرط سنی خود را برای این جایزه از سال دیگر حذف خواهد کرد.

جوایز این اتحادیه در مراسمی و در نشست سالانه این اتحادیه که در فروردین ماه سال آینده در وین برگزار می شود، اهدا خواهد شد.