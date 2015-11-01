معرفی هیات مدیره جدید کانون کارگردانان خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع عمومی کانون کارگردانان خانه تئاتر مجید گیاه چی، شکر خدا گودرزی، محمد بنایی، هادی عامل، محمد میرعلی اکبری، حمید صفایی و مجید کریمی به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر انتخاب شدند.

جواد روشن به عنوان بازرس اصلی و اسداله زارعی به عنوان بازرس علی البدل از سوی مجمع برگزیده شدند.

در رای گیری اعضای هیات مدیره شکر خدا گودرزی به عنوان رییس، محمد بنایی نایب رییس، هادی عامل سخنگو و حمید صفایی به عنوان منشی جلسات هیات مدیره انتخاب شدند.