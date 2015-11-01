سومين قسمت از سريال «شهرزاد» فردا توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی سیدمحمد امامی و سرمایه گذاری مشترک سیدمحمد امامی و سیدمحمدهادی به تازگی وارد شبکه توزیع و پخش شبکه نمایش خانگی شده است.

تاکنون دو قسمت از این مجموعه عرضه شده و قرار است سومین قسمت از این سریال فردا ۱۱ آبان ماه در سراسر کشور توزیع و پخش شود.

سریال «شهرزاد» به صورت هفتگي توسط شرکت تصویرگستر پاسارگاد، توزیع و پخش می شود و علاقه مندان می توانند دوشنبه هر هفته این سریال را خریداری کنند.

علی نصیریان، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز ایزدیار، مهدی سلطانی، محمود پاک نیت، هومن برق نورد، گلاره عباسی، غزل شاکری، سهیلا رضوی، فریبا متخصص، جمشید هاشم پور و ابوالفضل پورعرب از جمله بازیگرانی هستند که در سریال «شهرزاد» بازی می کنند.