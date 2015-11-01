به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری در پایان جلسه با کرار جاسم در خصوص وضعیت این بازیکن گفت: در این جلسه با هم کلی بحث کردیم. موضوع کرار به او گفتیم که یا فسخ کنیم، یا در لیست فروش یا با هم توافق کنیم. در این جلسه مظلومی هم نظراتش را عنوان کرد و کردنوری نیز از هیات مدیره آمده و بود همه حرف‌ها را از نزدیک شنید.

وی درباره اینکه سرانجام چه تصمیمی درباره کرار گرفته شد، عنوان کرد: قرار بر این شد که ما گزارش را به هیات مدیره بدهیم. کرار نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند ولی ما حاضریم با هر باشگاهی او را می‌خواهد معاوضه کنیم. دو تا اتفاق دیگر هم امکان دارد. اینکه قرارداد او فسخ شود یا اینکه با وی ادامه همکاری دهیم.

معاون باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که آیا کرار رفتنی است، گفت: من یا مظلومی تصمیم گیرنده نیستیم. نظر مظلومی این است او را به تیم دیگری بدهیم و یک هافبک جای او بگیریم. در واقع کرار را با یک هافبک دیگر معاوضه کنیم یا اینکه یک هافبک دیگر جای این بازیکن به تیم اضافه کنیم. در هر حال بلافاصله بعد از جلسه هیات مدیره تصمیم نهایی را می گیریم. در این باره نظر من مهم نیست و من فقط مجری تصمیمات مظلومی و افشارزاده هستم.

نظری جویباری با بیان اینکه کرار تا زمان تعیین تکلیف حق تمرین ندارد، یادآور شد: ما تا کنون ۲۵۰ میلیون تومان به او پرداخت کردیم که ۱۰۸ میلیون بابت گذشته است. البته باید مالیات قبلی را که پرداخت کرد را هم بپردازیم. قرارداد او یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که یک بندی هم در قراردادش وجود دارد در صورتی که سرمربی تیم از هر بازی کرار راضی باشد مبلغ ۵ میلیون تومان به وی پاداش پرداخت خواهد شد.

وی درباره جذب بازیکن جدید به جای کرار خاطرنشان کرد: درباره جذب بازیکن ما حرفی نداریم. تصمیم با مظلومی است. کرار به صراحت اعلام کرد که دیگر نمی خواهد در ایران بماند ولی هر باشگاهی که او را می خواهد و می تواند او را راضی کند که در ایران بماند ما با آن تیم معاوضه خواهیم کرد.

معاون باشگاه استقلال درباره پرداخت حقوق معوقه بازیکنان قبل از دربی عنوان کرد: ما تا سقف ۳۰ درصد را پرداخت کردیم ولی درباره کرار آقای افشارزاده گفته است که دست نگه داریم تا تعیین تکلیف شود. در این باره باید بگویم هیچ بازیکنی نیست که زیر ۳۰ درصد دریافت کرده باشد و ما در نیم فصل بار دیگر پرداختی خواهیم داشت.