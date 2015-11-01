روحیه ظلم ستیزی جوانان بایدحفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی موسوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان اظهار داشت: ۱۳ آبان از روزهای درخشان تاریخ انقلاب اسلامی و یادآور حوادث مهمی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکباری آمریکا از ایران است.

وی تصریح کرد: ۱۳ آبان ازجمله روزهای پرفروغی است که در تاریخ ایران‌ زمین همواره می درخشد و روحیه استکبار ستیزی ملت را به رخ می کشد و گرامیداشت آن می تواند الگویی برای آیندگان باشد.

مسئول برنامه‌ریزی و نظارت مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان به مسلمانان آموخت که فقط در برابر خدای متعال تسلیم شوند و تعظیم کنند و این روز به مؤمنان قوت قلبی بود که غرور حماسه‌آفرینی را در آنها زنده کرد.

حجت‌الاسلام موسوی به نقش حوزه‌های علمیه در تقویت روحیه معنوی و خودباوری مردم اشاره کرد و گفت: حوزه‌های علمیه در طول تاریخ همواره در کنار مردم محروم و در برابر قدرت‌های ستمگر قرار داشته‌اند و مدارس حوزه‌ ادامه‌ دهنده خط راستین مقاومت در مبارزه ملی با استکبار جهانی نقش مهمی داشتند.

این استاد حوزه علمیه در خصوص نقش فعال دانش آموزان در شرایط کنونی اظهارداشت: دانش آموزان در دوران دفاع مقدس هم نقش فعال و تأثیرگذاری داشتند که نمونه آن تقدیم شهدای دانش‌آموزی از جمله شهید محمد حسین فهمیده الگوی دانش آموزان متعهد کشور است.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به صدور حکم اعدام آیت‌ الله شیخ نمر اظهارداشت: درصورت اشتباه حکام سعودی و اعدام این عالم برجسته و فاضل زمینه سرنگونی دولت عربستان سعودی و متزلزل شدن پایه‌های حکومت این کشور فراهم خواهد شد.