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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۸:۱۲

به دليل عدم پذيرش تعرفه دولتي ؛

بيمارستانهاي خصوصي با سازمان بيمه خدمات درماني قرارداد نمي بندند

بيمارستانهاي خصوصي با سازمان بيمه خدمات درماني قرارداد نمي بندند

مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني گفت: اكثر بيمارستانهاي خصوصي حاضر به عقد قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني نمي شوند.

دكتر محمد باقر هوشنگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سازمان خدمات درماني از 5 سال گذشته طي اطلاعيه به تمامي بيمارستانهاي خصوصي اعلام كرد آمادگي لازم براي عقد قرارداد با آنان را دارد اما تا كنون استقبالي صورت نگرفته است.

وي افزود: با توجه به اينكه عمل جراحي ساده در بيمارستان خصوصي 2 برابر بيمارستانهاي دولتي است. بنابراين اين بيمارستانها حاضر نمي شوند در بيمارستانهاي خصوصي تعرفه دولتي را رعايت نمايند.

مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني تصريح كرد: سازمان بيمه خدمات درماني با عايت تعرفه هاي دولتي آمادگي عقد قرارداد با بيمارستانهاي خصوصي را دارد و در صورتي كه اين بيمارستانها حاضر شده اند با چنين شرايطي با سازمان تامين اجتماعي قرارداد منعقد كنند ، بنابراين نسبت به عقد قرارداد با سازمان خدمات درماني اقدام كنند.

کد مطلب 295502

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