بيمارستانهاي خصوصي با سازمان بيمه خدمات درماني قرارداد نمي بندند

دكتر محمد باقر هوشنگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سازمان خدمات درماني از 5 سال گذشته طي اطلاعيه به تمامي بيمارستانهاي خصوصي اعلام كرد آمادگي لازم براي عقد قرارداد با آنان را دارد اما تا كنون استقبالي صورت نگرفته است.

وي افزود: با توجه به اينكه عمل جراحي ساده در بيمارستان خصوصي 2 برابر بيمارستانهاي دولتي است. بنابراين اين بيمارستانها حاضر نمي شوند در بيمارستانهاي خصوصي تعرفه دولتي را رعايت نمايند.

مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني تصريح كرد: سازمان بيمه خدمات درماني با عايت تعرفه هاي دولتي آمادگي عقد قرارداد با بيمارستانهاي خصوصي را دارد و در صورتي كه اين بيمارستانها حاضر شده اند با چنين شرايطي با سازمان تامين اجتماعي قرارداد منعقد كنند ، بنابراين نسبت به عقد قرارداد با سازمان خدمات درماني اقدام كنند.

